Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Καπίνο στη Βίντερτουρ: «Με βοηθήσατε να αγαπήσω ξανά το ποδόσφαιρο»

Με ανάρτηση σου στα κοινωνικά δίκτυα ο Στέφανος Καπίνο ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας του με την ελβετική Βίντερτουρ.

Ο Στέφανος Καπίνο αγωνίζεται εδώ και δύο χρόνια στην Ελβετία για λογαριασμό της Βίντερτουρ, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις. Και μπορεί την περασμένη χρονιά οι «μαγικές» επεμβάσεις του Έλληνα κίπερ να ήταν αρκετές για να σώσει η ομάδα του την κατηγορία, κάτι τέτοιο δυστυχώς δεν συνέβη και φέτος.

'Ετσι, έπειτα από δύο γεματές σεζόν και 72 συνολικά εμφανίσεις με τη φανέλα του συλλόγου, ο 32χρόνος τερματοφύλακας αποφάσισε να βάλει τέλος στη καριέρα του στη Βίντερτουρ.

Την απόφαση την ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω μίας συναισθηματικά φορτισμένης ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Instagram», στην οποία τόνισε τη στεναχώρια του για το γεγονός αυτό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Καπίνο:

«Τα τελευταία δύο χρόνια ήταν από τα καλύτερα της ζωής μου, τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά. Αυτός ο σύλλογος και αυτή η πόλη με βοήθησαν να ξαναβρώ την αγάπη μου για το ποδόσφαιρο, κάτι που ειλικρινά είχα χάσει για πολύ καιρό.

Δεν έχω λόγια να περιγράψω πόσο στεναχωρημένος είμαι που δεν καταφέραμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες και να πετύχουμε τον στόχο μας. Ένας σύλλογος σαν αυτόν αξίζει να βρίσκεται στη Super League.

Και προς τους φιλάθλους, πραγματικά δεν έχω λόγια. Εσείς είστε ο λόγος που αυτός ο σύλλογος είναι αυτό που είναι. Ο τρόπος που σταθήκατε δίπλα μας σε τόσο δύσκολες στιγμές, στηρίζοντάς μας ακόμη περισσότερο μετά από ήττες, είναι κάτι ξεχωριστό και παράδειγμα για κάθε σύλλογο και κάθε φίλαθλο στον κόσμο.

Έκανα φιλίες σε αυτή την ομάδα που θα κουβαλώ μαζί μου για πάντα, ανθρώπους που πλέον θεωρώ οικογένεια.

Από τα βάθη της καρδιάς μου, αγαπώ αυτόν τον σύλλογο και όλους εσάς. Και είμαι σίγουρος πως η Βίντερτουρ σύντομα θα επιστρέψει εκεί που ανήκει, ακόμη κι αν εγώ δεν θα βρίσκομαι πλέον εδώ.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα δύο αξέχαστα χρόνια.

Με αγάπη,

Ο δικός σας Κάπι».