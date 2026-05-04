Απίστευτες εικόνες στην Κύπρο: Υποψήφιος βουλευτής εισέβαλε στο γήπεδο και γρονθοκόπησε διαιτητή!

Ένα πρωτόγνωρο περιστατικό βίας σημειώθηκε σε αγώνα ερασιτεχνικού πρωταθλήματος στη Κύπρο, με υποψήφιο βουλευτή να εισβάλλει στο γήπεδο και να επιτίθεται στον διαιτητή.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα ανάμεσα στις Ροτσίδης Μάμμαρι και ΑΠΟΠ Παρεκκλησιάς για το ερασιτεχνικό πρωτάθλημα ένταξης ΣΤΟΚ, σημειώθηκε ένα πρωτοφανές επεισόδιο βίας.

Αναλυτικότερα προς το τέλος της αναμέτρησης, ένας οπαδός έριξε με δύναμη ένα πλαστικό μπουκάλι προς τους διατητές, ενώ ένας άλλος εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο και άρχισε να επιτίθεται στον βοηθό διαιτητή, γρονθοκοπώντας τον.

Όπως ήταν φυσικό, το παιχνίδι διακόπηκε άμεσα και ο διαιτητής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου και υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, προτού λάβει εξιτήριο.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από τη Μεγαλόνησο, ο δράστης πρόκειται για έναν 38χρόνο άνδρα, υποψήφιο βουλευτή με το Κίνημα των Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών, ο οποίος και συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας και τέθηκε υπό τριήμερη κράτηση.

Μετά την δημοσιοποίηση της είδησης αυτής, το Κίνημα των Κυνηγών, έπειτα από έκακτη συνεδρίαση, εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία γνωστοποιεί την αποπομπή του 38χρόνου από το ψηφοδέλτιο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Κινήματος:

«Κατόπιν έκτακτης συνεδρίας που πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ, το κινημα Ενεργοί Πολίτες – Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών επιθυμεί να τοποθετηθεί με ειλικρίνεια και υπευθυνότητα σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε πρόσφατα σε ποδοσφαιρικό αγώνα, στο οποίο εμπλέκεται υποψήφιός μας.

Το Κίνημα έλαβε γνώση του περιστατικού και του σχετικού οπτικοακουστικού υλικού μέσω του διαδικτύου και των δημοσιευμάτων, όπως και το ευρύ κοινό.

Ο λογος που δεν υπήρξε άμεση και επίσημη τοποθέτηση, ηταν γιατι θεωρήσαμε πρέπον πρωτα να διασταυρώσουμε τα δεδομένα, να ενημερωθούμε υπεύθυνα για όλα τα πραγματικά γεγονότα και να αξιολογήσουμε συλλογικά την κατάσταση με τη σοβαρότητα που απαιτείται.

Για εμάς, ο αθλητισμός οπως και κάθε κοινωνικός θεσμός αποτελεί χώρο σεβασμού, αυτοσυγκράτησης και ευγενούς άμιλλας.

Οποιαδήποτε συμπεριφορά έντασης ή επιθετικότητας, ανεξαρτήτως συνθηκών, δεν μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτή και δεν συνάδει με τις αρχές, τις αξίες και το ήθος που το Κίνημά μας πρεσβεύει .

Με την συγκεκριμένη ενέργεια του ο εν λόγω υποψήφιος έθεσε και αυτόματα τον εαυτό του εκτός ψηφοδελτίου.

Μέσα από την επικοινωνία μας με την οικογένεια του υποψηφίου, μας μεταφέρθηκε και η θέση του ίδιου και η αναγνώριση εκ μέρους του πως η συνολική εικόνα δεν πρέπει να στοχοποιεί, να επιβαρύνει ή να σκιάζει το Κίνημα και τους συνυποψηφίους του στο ψηφοδέλτιο.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζουμε ότι οποιαδήποτε συμπεριφορά ή πράξη που αντίκειται στις αρχές, στις αξίες και στο ήθος του Κινήματός μας δεν μπορεί να συνυπάρχει με τη συλλογική μας πορεία, ανεξαρτήτως θέσης ή ιδιότητας.

Ως Κίνημα, αναγνωρίζουμε ότι κάθε άνθρωπος μπορεί να βρεθεί σε δύσκολες προσωπικές και ψυχολογικές συνθήκες.

Αυτό όμως δεν αναιρεί την ανάγκη για ευθύνη, αυτογνωσία και σεβασμό προς τους θεσμούς και την κοινωνία.

Το Κίνημά μας συνεχίζει με σοβαρότητα, ενότητα και προσήλωση στις αρχές που υπηρετεί.

Συνεχίζουμε δυνατοί, και ακομα πιο αποφασισμένοι στον αγωνα που ξεκινήσαμε για να επελθει αλλαγή , μα και κοινωνική πρόοδος».