Η Πάφος, η οποία θα φιλοξενηθεί την Τετάρτη από τον Ολυμπιακό στην πρώτη αγωνιστική του Champions League, ηττήθηκε 1-0 εντός έδρας από τον Απόλλωνα Λεμεσού.

Ο Ολυμπιακός στις 17 Σεπτεμβρίου για την πρώτη αγωνιστική του Champions League θα υποδεχθεί την Πάφο.

Οι πρωταθλητές Κύπρου πέτυχαν έναν άθλο με την είσοδό της στη διοργάνωση για πρώτη φορά στην ιστορία τους, αλλά αυτό τους έχει επηρεάσει στο πρωτάθλημα. Η ομάδα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο ηττήθηκε 1-0 εντός έδρας από τον Απόλλωνα Λεμεσού και δεν θα έρθει με την καλύτερη ψυχολογία στο Φάληρο. Αυτή, μάλιστα, ήταν η δεύτερη ήττα της Πάφου σε τρεις αγωνιστικές.

Η αντίπαλος του Ολυμπιακού έπαιζε για σημαντικό διάστημα με δέκα παίκτες, οπότε και δέχθηκε το γκολ, ενώ ο Απόλλων έμεινε στο φινάλε με εννέα ποδοσφαιριστές, αλλά άντεξε.

Η Πάφος είχε την κατοχή από το ξεκίνημα, αλλά στο 12' η πρώτη ευκαιρία ήταν για τον Απόλλωνα. Σε γρήγορη αντεπίθεση ο Ντουοντού έδωσε στον κενό χώρο στον Μαλεκκίδη που μπήκε στην περιοχή, έκανε το σουτ κι έδιωξε δύσκολα με τα πόδια ο Μιχαήλ.

Στο 20' είχε νέα καλή στιγμή ο Απόλλων. Μετά από σέντρα του Γκασπάρ από δεξιά, ο Ντουοντού δεν κατάφερε να πιάσει την κεφαλιά καλά και η μπάλα πέρασε άουτ.

Η Πάφος είχε την πρώτη αξιόλογη φάση της στο 41', όταν το δυνατό σουτ του Λάνγκα, έφυγε πάνω από την εστία του Λέουβενμπεργκ.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε άσχημα για την προσεχή αντίπαλο του Ολυμπιακού. Στο 47' αντίκρισε την κόκκινη (δεύτερη κίτρινη) ο Λουκάσεν, για επικίνδυνο παιχνίδι στον πρώην φορ του ΠΑΟΚ Μπράντον Τόμας.

Ο Απόλλων δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και πήρε τα ηνία του αγώνα. Στο 54' δυνατό σουτ του Βεϊσμπέκ ήταν άστοχο και στο 56' έγινε το 1-0 για τους φιλοξενούμενους από τον Βεϊσμπέκ. Ο Μπράουν έπιασε το δυνατό σουτ, η μπάλα ντράνταξε το δοκάρι, στην επαναφορά ο Γκασπάρ έκανε την κεφαλιά, έδιωξε ο Μιχαήλ και ο Βεϊσμπέκ με εξουδετερωμένο τον γκολκίπερ της Πάφου με δυνατό σουτ από ύψος της μικρής περιοχής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Στο 83' ο Απόλλων σκόραρε με τον Βεϊσμπέκ σε πάσα του Μάρκες, αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ και στο 85' ο σκόρερ του Απόλλωνα αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Το παιχνίδι ήταν θρίλερ πλέον και στο 99' αντίκρισε νέα κόκκινη ο Απόλλων. Ο Σπόλιαριτς ανέτρεψε στα όρια της περιοχής τον Κίνα και η Πάφος τα έδωσε όλα για τον βαθμό, αλλά δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από τον Απόλλωνα έπειτα από σχεδόν 3,5 χρόνια.

Πάφος: Μιχαήλ, Γκολντάρ, Μπρούνο, Όρσιτς (60' Ζάζα), Λουκάσεν, Λάνγκα (46' Μίμοβιτς), Σούνιτς, Ντράγκομιρ (78' Ντιμάτα), Άντερσον (51' Λουίζ), Κορέια (78' Κίνα), Πέπε.



