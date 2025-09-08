Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League, Πάφος ανακοίνωσε την απόκτηση του Όγκνιεν Μίμοβιτς από την Φενέρμπαχτσε με τη μορφή δανεισμού.

Η Πάφος ανακοίνωσε την απόκτηση του Όγκνιεν Μίμοβιτς από την Φενέρμπαχτσε, με τη μορφή δανεισμού. Ο Σέρβος διεθνής αγωνίζεται κυρίως ως μπακ και έχει αγωνιστεί σε κορυφαίο επίπεδο, μετρώντας μάλιστα και αρκετές συμμετοχές σε UEFA Youth League και UEFA Champions League με την Τουρκική ομάδα.

Θυμίζουμε πως η Πάφος είναι μια από τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον δρόμο του για το Champions League, στην πρώτη μάλιστα αγωνιστική (17/9) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», αλλά ο Μίμοβιτς, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής, καθώς οι ευρωπαϊκές λίστες έχουν δοθεί στην UEFA από την προηγούμενη Τρίτη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Πάφου: «Η ΠΑΦΟΣ FC ανακοινώνει την απόκτηση του Ognjen Mimović με τη μορφή δανεισμού από τη Fenerbahçe SK.

Ο 21χρονος Σέρβος διεθνής, που αγωνίζεται κυρίως ως δεξιός μπακ, έχει ήδη καταγράψει περισσότερες από 100 συμμετοχές σε κορυφαίο επίπεδο, φορώντας τις φανέλες ομάδων όπως η Ερυθρός Αστέρας και η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.

Διαθέτει επίσης σημαντική εμπειρία από ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με συμμετοχές τόσο στο UEFA Youth League όσο και στο UEFA Champions League.

Ο Mimović θεωρείται ένας από τους πιο ανερχόμενους Σέρβους ποδοσφαιριστές, με προοπτική να φτάσει στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Τον καλωσορίζουμε στην Πάφος FC και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τα χρώματα της ομάδας μας!»