Την απόκτηση του επιθετικού Λάντρι Ντιμάτα ανακοίνωσε η Πάφος, η αντίπαλος του Ολυμπιακού στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League.

Ενίσχυση στην επίθεση για την Πάφο, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου φορ, Λάντρι Ντιμάτα, από την Σάμσουνσπορ.

Η κυπριακή ομάδα που έγραψε ιστορία με την είσοδό της στη League Phase του Champions League, θα αναμετρηθεί για την 1η αγωνιστική απέναντι στον Ολυμπιακό (17/9).

Ο Ντιμάτα αγωνίστηκε ως εξτρέμ και στα δύο παιχνίδια της Σάμσουνσπορ απέναντι στον Παναθηναϊκό για το Europa League (στο πρώτο ως βασικός και στη ρεβάνς έπαιξε για 30 λεπτά), αποχωρώντας από την ομάδα μετά από δύο χρόνια παρουσίας του στον σύλλογο.

Η επίσημη ανακοίνωση της Πάφου

«Η Πάφος FC ανακοινώνει την απόκτηση του Λάντρι Ντιμάτα, από την Σάμσουνσπορ.

Ο 27χρονος επιθετικός, γεννημένος στο Κονγκό και διεθνής με το Βέλγιο, εντάσσεται στην ομάδα μας για να ενισχύσει την επιθετική μας γραμμή ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Ντιμάταμετρά περισσότερες από 200 συμμετοχές σε κορυφαίο επίπεδο με πάνω από 50 γκολ σε εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στην καριέρα του έχει αγωνιστεί σε μεγάλουςσυλλόγους όπως η Βόλφσμπουργκ, η Άντερλεχτ, η Εσπανιόλ και η Ναϊμέγκεν, αποκτώντας πλούσια εμπειρία από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Σε διεθνές επίπεδο, υπήρξε μέλος όλων των ηλικιακών κλιμακίων της Εθνικής Βελγίου, μετρώντας πάνω από 30 συμμετοχές και συμμετοχή σε περισσότερα από 20 γκολ.

Με τη δύναμη, την ικανότητα στο σκοράρισμα και την αποφασιστικότητά του μέσα στο γήπεδο, ο Λάντρι προσθέτει ποιότητα και βάθος στο ρόστερ μας, καθώς συνεχίζουμε να χτίζουμε μια ανταγωνιστική ομάδα.

Καλωσορίζουμε τον Λάντρι στην οικογένεια της Πάφος FC και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την ομάδα μας».