Με γκολ στο φινάλε η Πάφος απέσπασε τον βαθμό από τη Μονακό κι έμεινε εντός 24άδας, ενώ η Κοπεγχάγη πήρε το παρθενικό της τρίποντο στο Champions League.

Η Πάφος δε λύγισε ούτε από τη Μονακό, απέσπασε εντός έδρας ισοπαλία 2-2 από τη Μονακό και συνεχίζει να εντυπωσιάζει. Μπορεί να μην έγινε η πρώτη κυπριακή με δυο σερί νίκες, ωστόσο ο βαθμός που πήρε την έστειλε στην 23η θέση με 6 βαθμούς. Αντίθετα, οι Γάλλοι έχασαν την ευκαιρία να σκαρφαλώσουν πιο πάνω και είναι στην 22η. Ιδανικό ξεκίνημα για τους Μονεγάσκους, αφού στο 5ο λεπτό άνοιξαν το σκορ. Ωραίος συνδυασμός, ο Ακλιούς πέρασε ωραία στον Μιναμίνο ο οποίος πέτυχε το 1-0. Η Πάφος απάντησε, αλλά το πλασέ του Άντερσον στο 7ο λεπτό βρήκε το δοκάρι.

Η πίεση συνεχίστηκε και στο 19' ο Νταβίντ Λουίζ με τρομερή κεφαλιά πέτυχε το 1-1, σημειώνοντας γκολ στη διοργάνωση έπειτα από οκτώ χρόνια. Ωστόσο, στο 26΄ το τραγικό λάθος του Μιχαήλ έδωσε την ευκαιρία στον Μπαλογκάν να πετύχει το 2-1. Ο γκολκίπερ της Πάφου στο 49' κράτησε την ομάδα του στο «κόλπο» με σπουδαία επέμβαση στο πλασέ του Μπαλογκάν. Η Πάφος πίεσε αρκετά στα τελευταία λεπτά και στο 88' ήρθε η ισοφάριση. Μετά από σέντρα του Ορσιτς, ο Σαλισού με κεφαλιά σημείωσε αυτογκόλ διαμορφώνοντας το 2-2.

Κοπεγχάγη - Καϊράτ Αλμάτι 3-2

Άργησε να κάνει... σεφτέ στο Champions League η Κοπεγχάγη, αλλά τουλάχιστον τα κατάφερε. Με άγχος βέβαια. Θύμα της η Καϊράτ Αλμάτι που δεν μπόρεσε να κάνει υπέρβαση στη Δανία και παραδόθηκε στις στους γηπεδούχους, οι οποίοι πλησίασαν την 24άδα της League Phase στον έναν βαθμό. Βασικός και για 90 λεπτά αγωνίστηκε ο Παντελής Χατζηδιάκος.

Η Κοπεγχάγη μπήκε καλά στο ματς και κεφαλαιοποίησε το μπάσιμό της ανοίγοντας το σκορ με τον Ντάντασον στο 26'. Το εύστοχο πέναλτι του Λάρσον (59') και η σουτάρα του Ρόμπερτ (73') έβαλαν γερές βάσεις τριπόντου στο δεύτερο μέρος. Το μόνο που κατάφερε να κάνει η επερχόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού ήταν να μειώσει με τον Σατπάεφ - μετά από τραγικό λάθος του Ντομινίκ Κοτάρσκι - και τον Μάιμπεκ στο 81' και το 90' αντίστοιχα.