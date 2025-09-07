Τη συμφωνία της με τον Τιμούρ Κετσπάγια ανακοίνωσε η Ανόρθωση. Ο Γεωργιανός τεχνικός θα κάτσει για τρίτη φορά στον πάγκο τη ς

Η Ανόρθωση γυρνάει σελίδα μετά την απόλυση του Χοακίν Γκόμεθ έπειτα από μόλις δύο αγωνιστικές. Και σε αυτή θα έχει στα ηνία της ένα πολύ οικείο της πρόσωπο. Ο λόγος για τον Τιμούρ Κετσπάγια. Όπως ανακοίνωσε, ο κυπριακός σύλλογος έφτασε σε συμφωνία με τον Γεωργιανό τεχνικό που θα κάτσει στον πάγκο του για τρία χρόνια.

Αυτή θα είναι η τρίτη του θητεία ως προπονητής στην ομάδα, με την οποία έχει δεθεί άρρηκτα. Ο Κετσπάγια έκλεισε την καριέρα του στην Ανόρθωση, έχοντας αναλάβει μάλιστα και χρέη παίκτη/προπονητή προς το τέλος της. Τότε, το 2008, κατάφερε και να τη βάλει στους ομίλους του Champions League, γράφοντας ιστορία. Επέστρεψε το 2019 και έμεινε μέχρι το 2022 για να γυρίσει ξανά στην Κυρία τώρα. Μαζί της έχει πανηγυρίσει δύο Πρωταθλήματα και ένα Super Cup. Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο για την Ανόρθωση που ταλανίζεται από προβλήματα και έχει το πιο χαμηλό μπάτζετ των τελευταίων χρόνων.