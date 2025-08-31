Με το δεξί ξεκίνησε στο πρωτάθλημα Κύπρου η πρωταθλήτρια Πάφος, η οποία λύγισε με 1-0 εκτός έδρας τον ΑΠΟΕΛ περίπου δυο εβδομάδες πριν από τον αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό στο Champions League.

Συνεχίζει από εκεί που έμεινε η Πάφος. Μπορεί η πρεμιέρα της πρωταθλήτριας Κύπρου να ήταν ιδιαίτερα απαιτητική στην έδρα του ΑΠΟΕΛ, αλλά το σύνολο του Χουάν Κάρλος Καρθέδο αποδείχθηκε αποφασισμένο να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις του στις εγχώριες διοργανώσεις. Έτσι κι έγινε με την Πάφο να επικρατεί 1-0 και να κάνει από νωρίς δήλωση για διατήρηση των σκήπτρων στην Κύπρο, περίπου δυο εβδομάδες πριν από την... έτερη ιστορική πρεμιέρα της στο Champions League απέναντι στον Ολυμπιακό.

Οι φιλοξενούμενοι ευτύχησαν να προηγηθούν νωρίς στον αγώνα, όταν έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Πηλέα, ο Λούκασεν πήρε την κεφαλιά στη μικρή περιοχή και βρήκε δίχτυα για να ανοίξει το σκορ. Η Πάφος θα μπορούσε να είχε σκοράρει ξανά στο 61΄από λάθος στην άμυνα του ΑΠΟΕΛ, αλλά ο Μπέλετς έσωσε προ του Ντράγκομιρ κι έδωσε την ευκαιρία στους γηπεδούχους να ισοφαρίσουν τρία λεπτά αργότερα με σουτ του Σωτηρίου που κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων.

Τίποτα δεν άλλαξε ωστόσο μέχρι το φινάλε, με τους φιλοξενούμενους να διατηρούν το μηδέν μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και να ξεκινούν ιδανικά τις υποχρεώσεις τους στο πρωτάθλημα της Κύπρου, με νίκη που δείχνει τις διαθέσεις τους ενόψει της συνέχειας της σεζόν.

Πάφος (Χουάν Κάρλος Καρθέδο): Μιχαήλ, Πηλέας (74΄Λάνγκα), Γκολντάρ, Φελίπε, Ζαζά (61΄Όρσιτς), Σέμα (61΄Άντερσον Σίλβα), Λουκάσεν, Ντράγκομιρ (74΄Κουίνα), Σούνιτς, Ντράγκομιρ, Κορέια (87΄Νταβίντ Λουίζ), Πέπε