Νταβίντ Λουίζ: Αποθέωση, πανικός και... σέλφι στην παρουσίασή του από την Πάφο (vid)
Πριν από λίγες ημέρες η Πάφος ολοκλήρωσε το μεγάλο μεταγραφικό «μπαμ» με την απόκτηση του Νταβίντ Λουίζ. Την ιστορική, όπως την είχε χαρακτηρίσει ο κυπριακός σύλλογος, ημέρα ακολούθησε μία ακόμη πιο ιστορική μετά την τεράστια πρόκριση στα play-offs του Champions League.
O πολύπειρος Βραζιλιάνος παρακολούθησε από τις κερκίδες την προσπάθεια των νέων του συμπαικτών απέναντι στην Ντινάμο Κιέβου, κατέβηκε όμως στον αγωνιστικό χώρο στο ημίχρονο της αναμέτρησης. Κι αυτό γιατί η Πάφος παρουσίασε τον Νταβίντ Λουίζ μπροστά στον κόσμο της που αποθέωσε τον Βραζιλιάνο με το που πάτησε το πόδι του στο χορτάρι του γηπέδου! Ο ίδιος, με... καπελάκι, κασκόλ και μπλούζα της Πάφου, το διασκέδασε βγάζοντας σέλφι με τους ενθουσιασμένους οπαδούς της ομάδας!
David Luiz intro HT at Champions League Qualifier - Pafos FC 1 - 0 Dynamo Kyiv #DavidLuiz #PafosFc #Pafos #Paphos #Championsleague #DynamoKyiv #Luiz#Brazil #Cyprus pic.twitter.com/2f8xSiea56— Pafos International Supporters Group (@PafosFCsupport) August 12, 2025
Θυμίζουμε ότι η υποδοχή που του είχαν επιφυλάξει κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο της πόλης ήταν κάτι παραπάνω από... θερμή!
