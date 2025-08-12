Ο Νταβίντ Λουίζ παρακολούθησε από κοντά τη σπουδαία πρόκριση της Πάφου στα play-offs του Champions League και αποθεώθηκε κατά την παρουσίασή του στο ημίχρονο της αναμέτρησης με την Ντινάμο Κιέβου.

Πριν από λίγες ημέρες η Πάφος ολοκλήρωσε το μεγάλο μεταγραφικό «μπαμ» με την απόκτηση του Νταβίντ Λουίζ. Την ιστορική, όπως την είχε χαρακτηρίσει ο κυπριακός σύλλογος, ημέρα ακολούθησε μία ακόμη πιο ιστορική μετά την τεράστια πρόκριση στα play-offs του Champions League.

O πολύπειρος Βραζιλιάνος παρακολούθησε από τις κερκίδες την προσπάθεια των νέων του συμπαικτών απέναντι στην Ντινάμο Κιέβου, κατέβηκε όμως στον αγωνιστικό χώρο στο ημίχρονο της αναμέτρησης. Κι αυτό γιατί η Πάφος παρουσίασε τον Νταβίντ Λουίζ μπροστά στον κόσμο της που αποθέωσε τον Βραζιλιάνο με το που πάτησε το πόδι του στο χορτάρι του γηπέδου! Ο ίδιος, με... καπελάκι, κασκόλ και μπλούζα της Πάφου, το διασκέδασε βγάζοντας σέλφι με τους ενθουσιασμένους οπαδούς της ομάδας!

Θυμίζουμε ότι η υποδοχή που του είχαν επιφυλάξει κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο της πόλης ήταν κάτι παραπάνω από... θερμή!