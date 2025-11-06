Τέσσερις δανεισμοί, απότομη κάθοδος και από την ελπίδα στα... αστέρια. Ο Νεόφυτος Μιχαήλ βρέθηκε στα μέρη μας για χάρη του ΠΑΣ Γιάννινα και του Αστέρα AKTOR αλλά πλέον με τη φανέλα της Πάφου ζει το δικό του όνειρο στα σαλόνια του Champions League.

Σαν... παραμύθι είναι η πορεία της Πάφου στο φετινό Champions League. Πέρασε από τρεις προκριματικούς γύρου, μπήκε στο League Phase για πρώτη φορά στην ιστορία της και έχει βαλθεί να... τρελάνει την ευρωπαϊκή σκηνή καθώς μετά από τέσσερις αγωνιστικές, βρίσκεται στην 24άδα και με πέντε βαθμούς έχοντας μία νίκη, δύο ισοπαλίες και μία ήττα από την Μπάγερν Μονάχου.

Η επικράτηση κόντρα στη Βιγιαρεάλ είχε τεράστια ιστορική σημασία, με τους Κύπριους να αντέχουν την πίεση της ισπανικής ομάδας, η οποία ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 18 τελικές, πέντε εξ αυτών στην εστία και συνολικά 70 επιθέσεις (!). Το μηδέν παρέμεινε (1-0) και υπεύθυνος για αυτό ήταν ο Νεόφυτος Μιχαήλ.

Σε αυτό το παιχνίδι έκανε συνολικά πέντε αποκρούσεις όμως ο 31χρονος πορτιέρε έχει καταφέρει να βρίσκεται ανάμεσα στους κορυφαίους τερματοφύλακες του κόσμου τόσο σε αποκρούσεις όσο και σε clean sheets.

Το Gazzetta σας δίνει στο... πιάτο τα πεπραγμένα του διεθνή τερματοφύλακα που έχει στρέψει τα βλέμματα πάνω του και σας θυμίζει το σύντομο πέρασμά του από την Ελλάδα.

Μόνιμα δανεικός και το... σωσίβιο της Πάφου

Ήταν 24 ετών όταν ο ΑΠΟΕΛ έδωσε 120 χιλιάδες ευρώ για να τον αποκτήσει από τη Νέα Σαλαμίς. Ο Νεόφυτος Μιχάηλ είχε ολοκληρώσει μία γεμάτη σεζόν με τα χρώματα του συλλόγου (26 συμμετοχές με 6 clean sheets) και έτσι πάρθηκε η απόφαση να αποκτηθεί για την ενίσχυση του κυπριακού στοιχείου.

Για την ίδιο ήταν ένα μεγάλο βήμα όμως σύντομα εξελίχθηκε σε μία διαδρομή δανεισμών δίχως... τελειωμό. Ο Κύπριος πορτιέρε παραχωρήθηκε τέσσερις φορές δανεικός σε ισάριθμες σεζόν, παίζοντας μόλις 13 ματς με τον ΑΠΟΕΛ. Μέχρι να πάρει την ευκαιρία του, πέρασε από Άρη Λεμεσού, ΠΑΣ Γιάννινα, Αστέρα AKTOR και Ολυμπιακό Λευκωσίας πριν μείνει για μία σεζόν στον ΑΠΟΕΛ και μετά φύγει ως ελεύθερος για την Ανόρθωση.

Στα μέρη μας δεν έμεινε για πολύ και ελάχιστοι τον θυμούνται καθώς φόρεσε μόλις τρεις φορές τη φανέλα των Αρκάδων (πέντε γκολ, ένα clean sheets) και άλλες 13 φορές αυτή του ΠΑΣ Γιάννινα (12 γκολ και 5 clean sheets) ενώ στην Ανόρθωση πήρε παραπάνω χρόνο συμμετοχής για έρθει η πρόταση της Πάφου όπου μετακόμισε ως ελεύθερος το 2024.

Η καταξίωση, το Champions League και ο Ολυμπιακός!

Από τη στιγμή που φόρεσε τα μπλε, η ανοδική του πορεία συνδυάστηκε με την εξέλιξη του συλλόγου. Ευρωπαϊκή καταξίωση, πορεία στο Conference League, πρωτάθλημα στην Κύπρο και η μυθική πρόκριση στο Champions League. Όλα αυτά τα έζησε ο Κύπριος τερματοφύλακας από κοντά, συμμετείχε ενεργά και απέκτησε και ενεργό ρόλο στην Εθνική Κύπρου.

Αν και στην αρχή δεν ήταν στα βασικά πλάνα της Πάφου, ο ίδιος άρπαξε την ευκαιρία και βρέθηκε να παίζει όλο και περισσότερο, έχοντας αυτή τη στιγμή 16 clean sheets και μόλις 15 γκολ παθητικό σε 26 παιχνίδια (υπολογίστε ότι ανάμεσα σε αυτά, είναι τα πέντε γκολ από την Μπάγερν Μονάχου).

Στο League Phase του Champions League, ο Ολυμπιακός ήταν το πρώτο εμπόδιο για την Πάφο και εκεί έγινε και το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του 31χρονου πορτιέρε στα... αστέρια. Παρότι η ομάδα του έπαιζε με παίκτη λιγότερο για παραπάνω από ένα ημίχρονο, ο ίδιος και οι συμπαίκτες του κατάφεραν να κρατήσουν το μηδέν και έφυγαν με τον βαθμό της ισοπαλίας από τον Πειραιά, με τον Μιχαήλ να είναι εκ των κορυφαίων.

«Μπάτμαν», «Ζορό» και... Mr Michael!

Η προστατευτική μάσκα που φοράει στο πρόσωπο σε κάθε παιχνίδι είναι κάτι που έχει συλλέξει το ενδιαφέρον. Ο Μιχάηλ είχε ένα χτύπημα στο ζυγωματικό στο παιχνίδι με την Ντιναμό Κιέβου στα φετινά προκριματικά του Champions League και έκτοτε φοράει τη συγκεκριμένη μάσκα σε κάθε αγώνα, με αποτέλεσμα να έχει λάβει διάφορα παρατσούκλια.

Ουκ ολίγοι τον έχουν παρομοιάσει με σούπερ ήρωα και του έχουν δώσει ψευδώνυμα όπως «Μπάτμαν» και «Ζορό» αλλά έχει λάβει και ένα ιδιαίτερο παρατσούκλι από έναν θαυμαστή του στην... Αργεντινή. Πρόκειται για έναν influencer που εντυπωσιάστηκε με τις επιδόσεις του και τον αναφέρει ως «Mr. Michael».

Ρούλι, Κουρτουά και Μιχαήλ!

Μετά το τέλος της 4ης αγωνιστικής, αν κάποιος κοιτάξει στην κατηγορία των αποκρούσεων, το όνομα του Νεόφυτου Μιχαήλ φιγουράρει στην πρώτη τριάδα. Ο Κύπριος πορτιέρε μετράει 20 αποκρούσεις, μόλις δύο λιγότερες από τους Ρούλι και Κουρτουά, έχοντας καταγράψει μία εντυπωσιακή πορεία μέχρι στιγμής.

Δεν είναι μόνο αυτό όμως, αν κάποιος εξαιρέσει το παιχνίδι με την Μπάγερν Μονάχου, το οποίος έληξε με 5-1, ο 31χρονος τερματοφύλακας έχει κρατήσει τρεις φορές ανέπαφη την εστία του κόντρα σε Ολυμπιακό (0-0), Καϊράτ (0-0) και Βιγιαρεάλ (1-0).

Ένα στατιστικό που μόνο ο Ράγια της Άρσεναλ ξεπερνάει με τέσσερις ενώ μαζί του είναι οι Ζόμερ (Ίντερ), Βικάριο (Τότεναμ) και Πόουπ (Νιούκαστλ). Είναι αριθμοί και κατατάξεις που αποτελούν παράσημο για τον Κύπριο τερματοφύλακα, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε αφανή ήρωας της Πάφου σε αυτές τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές του Champions League.