Πάφος - Βιγιαρεάλ: Το γκολ και οι καλύτερες στιγμές της ιστορικής νίκης (vid)
Η ποδοσφαιρική εκδοχή της ιστορία του Δαβίδ απέναντι στον Γολιάδ πήρε σάρκα και οστά στην Κύπρο, εκεί όπου η Πάφος απέναντι σε όλες τις πιθανότητες λύγισε με 1-0 τη Βιγιαρεάλ και πανηγύρισε την πρώτη νίκη της ιστορίας της στο Champions League.
Η πρόκριση από μόνη της στην τελική φάση, αλλά και οι δυο βαθμοί που είχε κατακτήσει δεν αρκούσαν στους «αχόρταγους» Κύπριους, οι οποίοι τρύπησαν για ακόμα μια φορά το ταβάνι τους, επικρατώντας των Ισπανών που τη δεδομένη στιγμή βρίσκονται στην τρίτη θέση της La Liga.
Το γκολ του Λούκασεν στο 47΄αποδείχθηκε αρκετό για την Πάφο ώστε να πάρει τη νίκη απέναντι στους αποσβολωμένους Ισπανούς, οι οποίοι πίεσαν έως το τέλος αλλά δεν κατάφεραν ποτέ να βρουν τον τρόπο για να παραβιάσουν την εστία του Νεόφυτου Μιχαήλ.
Παρακάτω τα highlights της ιστορικής νίκης της Πάφου:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.