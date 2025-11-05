Η Πάφος πανηγύρισε ανέλπιστο τρίποντο απέναντι στη Βιγιαρεάλ και πανηγύρισε την πρώτη νίκη της ιστορίας της στο Champions League. Δείτε πώς τα κατάφερε μέσα από τα highlights του αγώνα.

Η ποδοσφαιρική εκδοχή της ιστορία του Δαβίδ απέναντι στον Γολιάδ πήρε σάρκα και οστά στην Κύπρο, εκεί όπου η Πάφος απέναντι σε όλες τις πιθανότητες λύγισε με 1-0 τη Βιγιαρεάλ και πανηγύρισε την πρώτη νίκη της ιστορίας της στο Champions League.

Η πρόκριση από μόνη της στην τελική φάση, αλλά και οι δυο βαθμοί που είχε κατακτήσει δεν αρκούσαν στους «αχόρταγους» Κύπριους, οι οποίοι τρύπησαν για ακόμα μια φορά το ταβάνι τους, επικρατώντας των Ισπανών που τη δεδομένη στιγμή βρίσκονται στην τρίτη θέση της La Liga.

Το γκολ του Λούκασεν στο 47΄αποδείχθηκε αρκετό για την Πάφο ώστε να πάρει τη νίκη απέναντι στους αποσβολωμένους Ισπανούς, οι οποίοι πίεσαν έως το τέλος αλλά δεν κατάφεραν ποτέ να βρουν τον τρόπο για να παραβιάσουν την εστία του Νεόφυτου Μιχαήλ.