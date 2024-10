Με επίσημη ανακοίνωσή της η ΚΟΠ, γνωστοποίησε τις ποινές που επέβαλλε ο Αθλητικός Δικαστής, Αριστοτέλης Βρυωνίδης, για τις υποθέσεις που είχε να αντιμετωπίσει.

Αν μη τι άλλο, ποικίλες υποθέσεις είχε να αντιμετωπίσει ο Αθλητικός Δικαστής της ΚΟΠ Αριστοτέλης Βρυωνίδης, ωστόσο γνωστοποιήθηκαν μέσω της ΚΟΠ, όλες οι αποφάσεις του.

Αναλυτικά τα όσα δημοσίευσε η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου:

*Καταγγελία του Διαιτητή Μενέλαου Αντωνίου κατά του Κωνσταντίνου Κολτσίδα Βοηθού Προπονητή της ΑΝΘΟΡΘΩΣΗΣ Αμμοχώστου που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο, πολύ έντονες και συνεχόμενες διαμαρτυρίες στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan, Α’ Φάσης περιόδου 2024-2025 ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου – ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας /21.09.2024 (4η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Μενέλαου Αντωνίου κατά του STEPINSKI, MARIUSZ PAWEL Ποδοσφαιριστή της ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας που αποβλήθηκε για σοβαρό παραβατικό παιχνίδι στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan, Α’ Φάσης περιόδου 2024-2025 ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου–ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας /21.09.2024 (4η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Παναγιώτη Π. Χατζηγεωργίου κατά του BEDOYA SEQUEIROS, MIGUEL Λοιπό Προσωπικό της ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑΣ Πολεμιδιών που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο, έντονες διαμαρτυρίες στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan, Α’ Φάσης περιόδου 2024-2025 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιιδών – ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου/20.09.2024 (4η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΠΑΦΟΣ F C:

(1) για μεταφορά εντός του σταδίου (στην κερκίδα) από οπαδούς της ομάδας, επικίνδυνων αντικειμένων (φωτοβολίδες, καπνογόνα, κροτίδες), κατά παράβαση του άρθρου 10.3(δ1.α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(2) για πυροδότηση στην κερκίδα και ρίψη στον αγωνιστικό χώρο πριν την έναρξη και κατά τη διάρκεια του αγώνα, επικίνδυνων αντικειμένων (φωτοβολίδες, καπνογόνα, κροτίδες), κατά παράβαση του άρθρου και 10.3(δ.1β) & (δ.2) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(3) για επεισόδιο που προκλήθηκε μεταξύ δύο οπαδών της ομάδας στην κερκίδα (υπήρξαν φωνές μεταξύ τους και προσπάθεια να προσεγγίσει ο ένας τον άλλο, γεγονός που προκάλεσε την άμεση παρέμβαση των επιτηρητών ασφαλείας, για να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύρραξη μεταξύ τους) κατά παράβαση του άρθρου 4(κβ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(4) για παραγωγή και / ή μετάδοση σήματος μέσω drone δύο λεπτά μετά τη λήξη του αγώνα χωρίς την έγκριση της ΚΟΠ, κατά παράβαση του άρθρου 3 του κεφαλαίου XVII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Α’ Κατηγορίας 2024/2025.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(5) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του άρθρου Χ.18 της Προκήρυξης Πρωταθλήματος CYTA περιόδου 2023-2024.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan, Α’ Φάσης περιόδου 2024-2025 ΠΑΦΟΣ F C - ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου /18.09.2024 (1η αγωνιστική).



*Καταγγελία κατά της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ Αμμοχώστου:

(α) γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του αγώνα ( 20΄ λεπτό του αγώνα) κατά παράβαση του άρθρου 10.3 (γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) για μεταφορά εντός του σταδίου (στην κερκίδα) από οπαδούς της ομάδας, επικίνδυνων αντικειμένων (πυροτέχνημα και πυρσούς), κατά παράβαση του άρθρου 10.3 (δ1.α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(δ) για πυροδότηση στην κερκίδα στο τέλος του αγώνα, επικίνδυνων αντικειμένων (πυροτέχνημα και πυρσούς), κατά παράβαση του άρθρου και 10.3 (δ1.β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάσης περιόδου 2024-2025 ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου - ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας/21.09.2024 (4η Αγωνιστική).





*Καταγγελία κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας:

(α) για χρήση λέιζερ από οπαδούς της ομάδας που βρίσκονταν στην κερκίδα που τους φιλοξενούσε καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 10.2(ιβ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για επεισόδια που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας κατά τη διάρκεια του αγώνα (στο 75΄ λεπτό), άναψαν φωτιά και έκαψαν κασκόλ της φιλοξενούμενης ομάδας και (στο 90΄ λεπτό) άναψαν φωτιά και έκαψαν φανέλα της φιλοξενούμενης ομάδας, γεγονότα που προκάλεσαν αναταραχή στον εσωτερικό χώρο του σταδίου, κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάσης περιόδου 2024-2025 ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου - ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας/21.09.2024 (4η Αγωνιστική).





*Καταγγελία κατά της ΑΕΚ Λάρνακας:

(1) για ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του αγώνα ( 56΄ λεπτό του αγώνα) κατά παράβαση του άρθρου 10.3 (γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(2) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του άρθρου Χ.18 της Προκήρυξης Πρωταθλήματος CYTA περιόδου 2023-2024.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάσης περιόδου 2024-2025 ΑΕΚ Λάρνακας – ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας/22.09.2024 (4η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΕΘΝΙΚΟΥ Άχνας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan, Α’ Φάσης περιόδου 2024-2025 ΑΕΚ Λάρνακας – ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας/22.09.2024 (4η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΡΗ Λεμεσού λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος CYTA περιόδου 2024-2025 στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan, Α’ Φάσης περιόδου 2024-2025 ΑΡΗΣ Λεμεσού – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού/21.09.2024 (4η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού:

(α) για ζημιές που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας στο γήπεδο (έσπασαν καθίσματα), κατά παράβαση του άρθρου 10.2(η) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος CYTA περιόδου 2024-2025. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan, Α’ Φάσης περιόδου 2024-2025 ΑΡΗΣ Λεμεσού – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού /21.09.2024 (4η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΑΕΛ Λεμεσού:

(α) για ρίψη αντικειμένου στον αγωνιστικό χώρο από οπαδούς της ομάδας κατά τη διάρκεια του αγώνα (στο 88΄ λεπτό του αγώνα έριξαν ποτήρι με νερό προς τον Α΄ Βοηθό Διαιτητή) κατά παράβαση του άρθρου 10.3 (γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) γιατί προκάλεσε την καθυστέρηση έναρξης του β΄ ημιχρόνου κατά 3 λεπτά κατά παράβαση του άρθρου 4(α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan, Α’ Φάσης περιόδου 2024-2025 ΑΕΛ Λεμεσού – ΠΑΦΟΣ F C/22.09.2024 (4η Αγωνιστική).



*Καταγγελία κατά της ΠΑΦΟΣ F C:

(α) για είσοδο στον αγωνιστικό χώρο και στον χώρο των αποδυτηρίων μη εξουσιοδοτημένων ατόμων (δεν ήταν γραμμένοι στο φύλλο αγώνος και δεν έφεραν κονκάρδα) πριν την έναρξη, κατά τη διάρκεια και στο τέλος του αγώνα κατά παράβαση του άρθρου 10.2(α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. και των άρθρων 33,40 και 41 του κεφαλαίου VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Α’ Κατηγορίας περιόδου 2024-2025

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος CYTA περιόδου 2024-2025. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan, Α’ Φάσης περιόδου 2024-2025 ΑΕΛ Λεμεσού – ΠΑΦΟΣ F C/22.09.2024 (4η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος CYTA περιόδου 2024-2025. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan, Α’ Φάσης περιόδου 2024-2025 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας/18.09.2024 (1η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος CYTA περιόδου 2024-2025 στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan, Α’ Φάσης περιόδου 2024-2025 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου /22.09.2024 (4η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΧΑΛΚΑΝΟΡΑ Ιδαλίου:

(α)Ψ γιατί δεν επιβεβαίωσε ηλεκτρονικά στο σύστημα Comet το Φύλλο Αγώνος, κατά παράβαση στα άρθρα 12-14 του Κεφαλαίου ΙΧ της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας περιόδου 2024-2025

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) γιατί δεν συμμορφώθηκε με τις οδηγίες της Εγκυκλίου με Αρ. 268/2024-2025 ημερομηνίας 19/08/2024 και συγκεκριμένα είχε γραμμένο στο φύλλο αγώνα άτομο (γιατρός) που δεν ήταν καταχωρημένο στο σύστημα comet.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον μη διεξαχθέντα Αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας, Α’ Φάσης περιόδου 2024-2025 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ Ιδαλίου – ΑΕΖ Ζακακίου /21.09.2024 (2η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του σωματείου Π. Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας, Α’ Φάσης περιόδου 2024-2025 Π. Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δερύνειας/21.09.2024 (2η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΠΑΕΕΚ Κερύνειας γιατί τοποθέτησε διαφημίσεις στη στολή της ομάδας χωρίς να τύχουν της προηγούμενης έγκρισης του γενικού διευθυντή της Κ.Ο.Π., κατά παράβαση των όσων αναφέρονται στα άρθρα 22-38 του κεφαλαίου XI της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας περιόδου 2024-2025 στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας, Α’ Φάσης περιόδου 2024-2025 ΠΑΕΕΚ Κερύνειας – ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Κιτίου/21.09.2024 (2η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙΑΦΑ προπονητή του ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Κιτίου για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε μετά το τέλος του αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας, Α’ Φάσης περιόδου 2024-2025 ΠΑΕΕΚ Κερύνειας – ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Κιτίου /21.09.2024 (2η Αγωνιστική).

Απόφαση:Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΓΙΑΣ Νάπας για πώληση από την καντίνα του γηπέδου και κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών(μπύρες), κατά παράβαση του άρθρου 7 του Κεφ. VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας 2024/2025 και των άρθρων 4(γ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας, Α’ Φάσης περιόδου 2024-2025 ΑΟΑΝ Αγίας Νάπας – FREEDOM24 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ Ύψωνα/21.09.2024 (2η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Μη διεξαχθείς Αγώνας Πρωταθλήματος Νέων U19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2024-2025 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δερύνειας – ΑΕΠ Πολεμιδιών /22.09.2024 (1η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της Αναγέννησης. Πρόστιμο στην ΑΕΠ.

*Μη διεξαχθείς Αγώνας Πρωταθλήματος Νέων U19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2024-2025 ΚΟΥΡΗΣ Ερήμης – ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας/22.09.2024 (1η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Κούρη. Πρόστιμο στον Κέδρο.

*Μη διεξαχθείς Αγώνας Πρωταθλήματος Νέων U19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2024-2025 ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – ΕΘΝΙΚΟΣ Λατσιών /22.09.2024 (1η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Εθνικού. Πρόστιμο στην ΑΠΕΑ.