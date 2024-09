Το Gazzetta Cyprus, εμβαθύνει στο βιογραφικό του νέου μεταγραφικού αποκτήματος της Πάφου, Ντομίνγκος Κίνα!

«Παφίτης» θα είναι ο Ντομίνγκος Κίνα από αυτή την αγωνιστική περίοδο, ο οποίος αναμένεται να ενισχύσει ολοκληρωτικά την μεσαία γραμμή της ομάδας.

Ο 24χρονος, με καταγωγή από την Δημοκρατία της Γουινέας-Μπισάου, κάτοχος πορτογαλικού διαβατηρίου, έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα στην ακαδημία της Μπενφίκα. Η επόμενη στάση της ποδοσφαιρικής του επάνδρωσης, ήταν το Λονδίνο!

Εκεί αγωνίστηκε αρχικά στις αναπτυξιακές ομάδες της Τσέλσι, ενώ από την U18 των Μπλε, το 2016, έκανε βαλίτσες για την άλλη πλευρά του Λονδίνου και την Γουέστ Χαμ. Εκεί παρέμεινε για δυο σχεδόν αγωνιστικές περιόδους, με την Γουότφορντ να ξοδεύει λίγο παραπάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, το 2018, για να τον αποκτήσει.

✍️ | #watfordfc are pleased to announce the #DeadlineDay signing of Domingos Quina from @WestHamUtd.



More info ⤵️https://t.co/4SbuQvl8h5#DomDeal pic.twitter.com/ldbqkjv3Ii