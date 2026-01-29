Νίκη χωρίς αντίκρισμα για την Πάφο, η οποία επιβλήθηκε με 4-1 της Σλάβια Πράγας, όμως δεν μπόρεσε να μπει στην 24αδα λόγω συντελεστή.

Η Πάφος πάλεψε μέχρι το τέλος να διεκδικήσει τις όποιες πιθανότητες είχε για να μπει στην 24αδα, όμως τελικά για μόλις ένα γκολ στον συντελεστή τερμάτων της, έμεινε εκτός, παρά τη νίκη της με 4-1 επί της Σλάβια Πράγας.

Ο Ντράγκομιρ άνοιξε το σκορ στο 17ο λεπτό για την Πάφο, όμως η Σλάβια ισοφάρισε με τον Σάλουπεκ στο 44ο λεπτό. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, του Ατρομήτου και του Άρη, Μπρούνο έκανε το 2-1.

Η κατάσταση άλλαξε άρδην όταν ο Μπόριλ, που είχε μπει αλλαγή στο 55ο λεπτό, αποβλήθηκε τέσσερα λεπτά αργότερα με απευθείας κόκκινη κάρτα. Η Πάφος τα έδωσε όλα για να πετύχει κι άλλα γκολ. Ο Άντερσον Σίλβα ανέλαβε δράση και σκόραρε δις στο 84' και στο 87', αλλά ακόμα και το 4-1 δεν έφτασε στην ομάδα του Θελάδες.