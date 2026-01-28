Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Άγιαξ - Ολυμπιακός, οι Galacticos και το φινάλε του Champions League
Ποδοσφαιρική πανδαισία περιλαμβάνει το σημερινό (28/1) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων, με το Champions League φυσικά στο επίκεντρο.
Φυσικά, η ημέρα ξεκινάει στις 14:00 στο YouTube του Gazzetta, με τους Galacticos by Interwetten να σχολιάζουν -δυστυχώς-την τραγωδία με τον άδικο χαμό των φίλων του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, και όσο δύναται, το παιχνίδι «τελικό» πρόκρισης του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ.
Αυτή είναι και η αναμέτρηση που ξεχωρίζει από το φινάλε (8η αγωνιστική) της League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, σε μια βραδιά όπου όλα τα παιχνίδια, και τα 18, θα λάβουν χώρα στις 22:00. Οπότε... προσδεθείτε.
Αξίζει να σημειώσουμε πως νωρίτερα υπάρχει και μπασκετική δράση. Στις 18:00 ο Άρης φιλοξενείται από τη Μπασακσεχίρ για το EuroCup (Novasports Prime), ενώ 15 λεπτά μετά (18:15, ΕΡΤ 2, ΕΡΤ Σπορτς 4) υπάρχει το ντέρμπι αιωνίων στις γυναίκες. Στις 19:00 (Cosmote Sport 5) η ΑΕΚ υποδέχεται την Άλμπα Βερολίνου για το BCL, στις 19:30 ο Πανιώνιος τους Λόντον Λάιονς για το EuroCup (Novasports 4) και στις 20:30 το Περιστέρι περιμένει τη Σαραγόσα για το FIBA Europe Cup (ΕΡΤ 2).
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Galacticos by Interwetten (14:00, YouTube Gazzetta)
- Ηρακλής - Κολοσσός (16:00, ΕΡΤ 2, ΕΡΤ Σπορτς 4)
- Μπασακσεχίρ - Άρης (18;00, Novasports Prime)
- Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (18:15, ΕΡΤ 2, ΕΡΤ Σπορτς 4)
- ΑΕΚ - Άλμπα Βερολίνου (19:00, Cosmote Sport 5)
- Πανιώνιος - Λόντον Λάιονς (19:30, Novasports 4)
- Περιστέρι - Σαραγόσα (20:30, ΕΡΤ 2)
- Άγιαξ - Ολυμπιακός (22:00, MEGA, Cosmote Sport 2)
- Νάπολι - Τσέλσι (22:00, Cosmote Sport 3)
- Μπενφίκα - Ρεάλ Μαδρίτης (22:00, Cosmote Sport 4)
- Παρί Σεν Ζερμέν - Νιουκάστλ (22:00, Cosmote Sport 5)
- Πάφος - Σλάβια Πράγας (22:00, Cosmote Sport 6)
- Αϊντχόφεν - Μπάγερν Μονάχου (22:00, Cosmote Sport 7)
- Μπαρτσελόνα - Κοπεγχάγη (22:00, Cosmote Sport 8)
- Μονακό - Γιουβέντους (22:00, Cosmote Sport 9)
