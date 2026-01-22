Ο Νταβίντ Λουίζ επέστρεψε στο Λονδίνο με την Πάφο για να αντιμετωπίσει την πρώην ομάδα του, την Τσέλσι, και οι οπαδοί των «μπλε» δεν τον ξέχασαν.

Για μια φωτογραφία με τον άλλοτε αμυντικό της Τσέλσι περίμεναν αρκετοί φίλαθλοι στο «Στάμφορντ Μπριτζ». Ο Νταβίντ Λουίζ, που πλέον έχει μετακομίσει στην Κύπρο για λογαριασμό της Πάφου, είχε ραντεβού με την παλιά του ομάδα για τη League Phase του Champions League.

Ο 38χρονος Βραζιλιάνος, έχει ζήσει μεγάλες στιγμές με τη φανέλα της Τσέλσι και έχει κατακτήσει αρκετά τρόπαια, μεταξύ άλλων ένα Champions League το 2012 και δύο Europa League το 2013 και το 2019. Όταν επέστρεψε στο «Στάμφορντ Μπριτζ», γνώρισε φυσικά την αποθέωση από τους μικρούς φίλους των «μπλε», που περίμεναν στη σειρά για μια φωτογραφία μαζί του. Παρά το πέρασμά του και από την Άρσεναλ, η σχέση του με τους «μπλε» παραμένει... ζεστή.

Όσον αφορά το ματς, οι Λονδρέζοι δεν άφησαν περιθώρια. Η ομάδα του Λονδίνου πήρε τη νίκη με 1-0, με τον Καϊσέδο στο 78' να βρίσκει το δρόμο για τα δίχτυα και να σφραγίζει το αποτέλεσμα.