Νέα σελίδα στον Πέλοπα Κιάτου

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον Πέλοπα Κιάτου που μετά τις εκλογές μπαίνει σε μια νέα εποχή, με τον Δήμαρχο Συκιωνίων, Σπύρο Σταματόπουλο να είναι και αντιπρόεδρος της ομάδας.

Νέα εποχή για τον Πέλοπα με την ομάδα του Κιάτου που φέτος κατάφερε να παραμείνει στην Γ' Εθνική να βγάζει νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Μάλιστα αντιπρόεδρος του ΔΣ θα είναι ο Δήμαρχος Συκιωνίων, Σπύρος Σταματόπουλος και Πρόεδρος ο Βασίλης Γιαννούλας.

Αναλυτικά η αναφορά του Πέλοπα για τις αρχαιρεσίες και τη νέα διοίκηση έχει ως εξής: «Σήμερα ολοκληρώθηκαν και επίσημα οι εκλογές του Πέλοπα και αναδείχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδας.

Τη σκυτάλη της διοίκησης αναλαμβάνει ως Πρόεδρος ο Βασίλης Γιαννούλας, ενώ τη θέση του Αντιπροέδρου αναλαμβάνει ο Σπύρος Σταματόπουλος.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους:

* Δημήτρη Κρητικό

* Μάρκο Λέγγα του Βασιλείου

* Ανδρέα Τσούτση

* Γιώργο Καραγκούνη

* Δημήτρη Δουρή

* Δημήτρη Ψυχογιό

* Φάνη Ζάρκο

* Γιάννη Γιαννούλα

* Τάκη Παπαβασιλείου

* Πηνελόπη Καρατζούλη

* Σούλα Ξενοπούλου

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλα τα μέλη και τους φίλους της ομάδας για τη συμμετοχή και την εμπιστοσύνη τους. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει με αίσθημα ευθύνης και με μοναδικό γνώμονα την πρόοδο, την ανάπτυξη και την ισχυροποίηση του Πέλοπα.

Με ενότητα, συνεργασία και σκληρή δουλειά, θα προσπαθήσουμε να φανούμε αντάξιοι της ιστορίας και της προσφοράς αυτού του σπουδαίου συλλόγου.

Ο Πέλοπας ανήκει σε όλους μας και μόνο όλοι μαζί μπορούμε να τον οδηγήσουμε εκεί που αξίζει.

Καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Πέλοπας Κιάτου».