Η Προοδευτική εξέδωσε ανακοίνωση για τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο παιχνίδι με την Κ19 του Ολυμπιακού.

Ένα παιχνίδι που θα γινόταν για φιλανθρωπικούς λόγους την Τετάρτη, ανάμεσα στην Προοδευτική και την Κ19 του Ολυμπιακού ακυρώθηκε εξαιτίας επεισοδίων.

Στόχος ήταν η συλλογή τροφίμων μακράς διαρκείας για τις ευπαθείς ομάδες του Δήμου. Πριν την έναρξη, όμως, σημειώθηκαν επεισόδια εντός του αγωνιστικού χώρου και οι ταραξίες συνέχισαν κι εκτός αυτού. Έτσι, το παιχνίδι ματαιώθηκε και οι ομάδες αποχώρησαν.

Η Προοδευτική εξέδωσε ανακοίνωση για το θλιβερό περιστατικό, στην οποία αναφέρεται: «Προς: Τους φιλάθλους, τις οικογένειες και τα παιδιά της πόλης μας.

Με αίσθημα ευθύνης, η Προοδευτική Νεολαία ζητά μια ειλικρινή συγγνώμη για τα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του φιλανθρωπικού μας αγώνα. Είναι θλιβερό εικόνες βίας να αμαυρώνουν μια ημέρα αφιερωμένη στην προσφορά και την αλληλεγγύη.

Αναλαμβάνουμε την ευθύνη που μας αναλογεί και δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι το γήπεδό μας θα παραμείνει ένας χώρος ασφαλής για κάθε γονέα και παιδί. Στόχος μας παραμένει ο υγιής αθλητισμός και η έμπρακτη προσφορά στην κοινωνία. Η Προοδευτική Νεολαία γεννήθηκε για να ενώνει, να προσφέρει και να αναδεικνύει το κοινωνικό πρόσωπο του αθλητισμού.

Καλούμε τους υγιείς φιλάθλους μας σε ενότητα. Ας απομονώσουμε μαζί κάθε φαινόμενο που δεν συνάδει με το ήθος του συλλόγου μας. Σας θέλουμε δίπλα μας για να συνεχίσουμε να χτίζουμε μια ομάδα-πρότυπο, βασισμένη στον σεβασμό και τον πολιτισμό.

Ο αθλητισμός είναι το μέσο για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Ας μην αφήσουμε τίποτα να το αμαυρώσει».



