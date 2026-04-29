Γ' Εθνική: Προβάδισμα ανόδου για Πανθρακικό και Απόλλωνα Καλαμαριάς, πέρασε πρώτος ο Άρης Πετρούπολης

Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες της 2ης αγωνιστικής για την τρίτη φάση στη Γ' Εθνική σε πρώτο και δεύτερο όμιλο.

Σοβαρό προβάδισμα για την άνοδο στη Super League 2 πήραν στον πρώτο όμιλο της τρίτης φάσης της Γ' Εθνικής οι Πανθρακικός και Απόλλων Καλαμαριάς.

Η ομάδα της Κομοτηνής επικράτησε με 2-0 του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου στην έδρα της και η ομάδα της Θεσσαλονίκης νίκησε με 2-1 την Ελασσόνα εντός έδρας.

Έτσι Πανθρακικός και Απόλλων Καλαμαριάς έκαναν το 2Χ2 και έφτασαν τους έξι βαθμούς στον όμιλο που θα στείλει μετά από έξι αγωνιστικές τις δύο πρώτες ομάδες στη δεύτερη κατηγορία.

Όσον αφορά τον δεύτερο όμιλο της τρίτης φάσης, μετά τις ισοπαλίες της πρεμιέρας, ο Άρης Πετρούπολης πέρασε στην κορυφή επικρατώντας με 1-0 της Ζακύνθου.

Στο άλλο παιχνίδι Πύργος και Εθνικός αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα.

2η αγωνιστική

Τετάρτη 29/4

1ος όμιλος

Απόλλων Καλαμαριάς-ΠΟ Ελασσόνας 2-1

Πανθρακικός-Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 2-0

Η βαθμολογία του 1ου ομίλου

1. Πανθρακικός 6

2. Απόλλων Καλαμαριάς 6

3. Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 0

4. Ελασσόνα 0

2ος όμιλος

ΠΑΣ Πύργος-Εθνικός 0-0

Άρης Πετρούπολης-ΑΠΣ Ζάκυνθος 1-0

Η βαθμολογία του 2ου ομίλου

1. Άρης Πετρούπολης 4

2. Πύργος 2

3. Εθνικός 2

4. Ζάκυνθος 1