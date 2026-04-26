Γ' Εθνική: Ξεκίνημα με διπλά για Πανθρακικό και Απόλλωνα Καλαμαριάς
Πρεμιέρα της τρίτης φάσης στη Γ' Εθνική, όπου δύο ομάδες στο τέλος από τους δύο ομίλους θα ανέβουν στη δεύτερη κατηγορία.
Στον πρώτο όμιλο Πανθρακικός και Απόλλων Καλαμαριάς ξεκίνησαν με το δεξί. Η ομάδα της Κομοτηνής έκανε διπλό στην Ελασσόνα (0-2), ενώ ο Απόλλων πέρασε νικηφόρα με 3-2 από την έδρα του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου.
Στον δεύτερο όμιλο προέκυψαν δύο ισοπαλίες με τη Ζάκυνθο να έρχεται ισόπαλη 1-1 με τον Πύργο και τον Εθνικό να μένει στο 0-0 με τον Άρη Πετρούπολης.
Γ’ Εθνική – 3η φάση, 1η αγωνιστική
1ος όμιλος
ΠΟ Ελασσόνας-Πανθρακικός 0-2
Εθνικός Νέου Κεραμιδίου-Απόλλων Καλαμαριάς 2-3
1. Πανθρακικός 3
2. Απόλλων Καλαμριάς 3
3. Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 0
4. Ελασσόνα 0
2ος όμιλος
ΑΠΣ Ζάκυνθος-ΠΑΣ Πύργος 1-1
Εθνικός-Άρης Πετρούπολης 0-0
1. Ζάκυνθος 1
2. Πύργος 1
3. Εθνικός 1
4. Άρης Πετρούπολης 1
