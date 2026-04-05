Γ' Εθνική: Όλα ανοικτά σε τρίτο και τέταρτο όμιλο
«Χαμός» για την πρόκριση στην 3η φάση που θα οδηγήσει στη συνέχεια στην άνοδο στη Super League 2 γίνεται στον τρίτο όμιλο της Γ' Εθνικής. Όλα τα ματς της 4ης αγωνιστικής στα play offs ήρθαν ισόπαλα, με την Ελασσόνα να προπορεύεται με 43 βαθμούς, τον Άρη Φιλιατών να ακολουθεί με 42, τη Λαμία να είναι τρίτη με 41 και τα Τρίκαλα τέταρτα με 40.
«Μάχη» γίνεται και στον τέταρτο όμιλο με τον Πύργο να προπορεύεται με 63 και τη Ζάκυνθο να ακολουθεί με 61, ενώ ο Παναιγιάλειος έχασε έδαφος και έπεσε τρίτος με 60.
Οι Πανθρακικός, Απόλλων Καλαμαριάς, Αρης Πετρούπολης και Εθνικός έχουν ήδη εξασφαλίσει τις πρωτιές στους άλλους ομίλους και την πρόκριση στην επόμενη φάση.
Γ’ Εθνική – 4η αγωνιστική
1ος όμιλος – Playoffs
ΑΟ Ξάνθη-Πανθρακικός 2-0
Δόξα Δράμας-Ηρακλής Θερμαϊκού 0-2
Ποσειδώνας Μηχανιώνας-Αετός Οφρυνίου 2-1
Playouts
ΠΑΟΚ Κρηστώνης-Ορέστης Ορεστιάδας 3-1
Απόλλων Κρύας Βρύσης-Κιλκισιακός 1-2
ΠΑΟΚ Δυτικού-Θερμαϊκός 0-0
2ος όμιλος – Playoffs
Απόλλων Καλαμαριάς-Ερμής Εξοχής 2-0
Βέροια-Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 0-1
Πιερικός-ΑΕ Αλεξάνδρειας 1-2
Playouts
ΦΣ Κοζάνη-Αστέρας Καρδίτσας 2-0
Εορδαϊκός-Σαρακηνός 0-0
ΑΕ Ευόσμου-Ακρίτες Συκεών 2-2
3ος όμιλος – Playoffs
Αστέρας Σταύρου-Τηλυκράτης Λευκάδας 2-2
ΠΑΣ Λαμία-ΠΟ Ελασσόνας 1-1
ΑΟ Τρίκαλα-Άρης Φιλιατών 0-0
Playouts
ΑΕΝ Σελεύκειας-ΑΟ Ανθούπολη 0-0
Πρόοδος Ρωγών-Αναγέννηση Άρτας 7-5
ΑΕ Λευκίμμης-Αναγέννηση Σχηματαρίου 4-2
4ος όμιλος – Playoffs
ΑΠΣ Ζάκυνθος-ΠΑΣ Κόρινθος 3-0
Πέλοπας Κιάτου-Παναιγιάλειος 0-0
ΠΑΣ Πύργος-ΑΟ Μιλτιάδης 5-1
Playouts
Πανγυθεατικός-Θύελλα Πατρών 0-4 και διακοπή (Η γηπεδούχος έμεινε με επτά παίκτες στον αγωνιστικό χώρο)
Πανθουριακός-Ερμής Μελιγούς 3-1
Παναχαϊκή-ΑΟ Λουτρακίου 2-2
5ος όμιλος – Playoffs
Αστέρας Καισαριανής-Διαγόρας 4-1
Άρης Πετρούπολης-ΑΕΡ Αφάντου 4-2
Νέα Αρτάκη-ΑΟ Καρύστου 0-1
Playouts
Απόλλων Καλυθιών-Αμαρυνθιακός 1-0
Κένταυρος Βριλησσίων-Νέα Ιωνία 4-0
Ρεπό: Δόξα Βύρωνα
6ος όμιλος – Playoffs
Ιωνικός-Θύελλα Ραφήνας 0-2
Σαρωνικός Αναβύσσου-Εθνικός 0-2
Αστέρας Βάρης-ΑΕ Μυκόνου 0-0
Playouts
Ηλυσιακός-Γιούχτας 0-1
ΑΟ Χαϊδαρίου-Ατσαλένιος 3-1
Γρανίτης-Αίας Σαλαμίνας 2-1
