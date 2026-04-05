Γ' Εθνική: Όλα ανοικτά σε τρίτο και τέταρτο όμιλο

Όλα τα αποτελέσματα για την 4η αγωνιστική της Γ' Εθνικής σε play offs και play outs.

«Χαμός» για την πρόκριση στην 3η φάση που θα οδηγήσει στη συνέχεια στην άνοδο στη Super League 2 γίνεται στον τρίτο όμιλο της Γ' Εθνικής. Όλα τα ματς της 4ης αγωνιστικής στα play offs ήρθαν ισόπαλα, με την Ελασσόνα να προπορεύεται με 43 βαθμούς, τον Άρη Φιλιατών να ακολουθεί με 42, τη Λαμία να είναι τρίτη με 41 και τα Τρίκαλα τέταρτα με 40.

«Μάχη» γίνεται και στον τέταρτο όμιλο με τον Πύργο να προπορεύεται με 63 και τη Ζάκυνθο να ακολουθεί με 61, ενώ ο Παναιγιάλειος έχασε έδαφος και έπεσε τρίτος με 60.

Οι Πανθρακικός, Απόλλων Καλαμαριάς, Αρης Πετρούπολης και Εθνικός έχουν ήδη εξασφαλίσει τις πρωτιές στους άλλους ομίλους και την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Γ’ Εθνική – 4η αγωνιστική

1ος όμιλος – Playoffs

ΑΟ Ξάνθη-Πανθρακικός 2-0

Δόξα Δράμας-Ηρακλής Θερμαϊκού 0-2

Ποσειδώνας Μηχανιώνας-Αετός Οφρυνίου 2-1

Playouts

ΠΑΟΚ Κρηστώνης-Ορέστης Ορεστιάδας 3-1

Απόλλων Κρύας Βρύσης-Κιλκισιακός 1-2

ΠΑΟΚ Δυτικού-Θερμαϊκός 0-0

2ος όμιλος – Playoffs

Απόλλων Καλαμαριάς-Ερμής Εξοχής 2-0

Βέροια-Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 0-1

Πιερικός-ΑΕ Αλεξάνδρειας 1-2

Playouts

ΦΣ Κοζάνη-Αστέρας Καρδίτσας 2-0

Εορδαϊκός-Σαρακηνός 0-0

ΑΕ Ευόσμου-Ακρίτες Συκεών 2-2

3ος όμιλος – Playoffs

Αστέρας Σταύρου-Τηλυκράτης Λευκάδας 2-2

ΠΑΣ Λαμία-ΠΟ Ελασσόνας 1-1

ΑΟ Τρίκαλα-Άρης Φιλιατών 0-0

Playouts

ΑΕΝ Σελεύκειας-ΑΟ Ανθούπολη 0-0

Πρόοδος Ρωγών-Αναγέννηση Άρτας 7-5

ΑΕ Λευκίμμης-Αναγέννηση Σχηματαρίου 4-2

4ος όμιλος – Playoffs

ΑΠΣ Ζάκυνθος-ΠΑΣ Κόρινθος 3-0

Πέλοπας Κιάτου-Παναιγιάλειος 0-0

ΠΑΣ Πύργος-ΑΟ Μιλτιάδης 5-1

Playouts

Πανγυθεατικός-Θύελλα Πατρών 0-4 και διακοπή (Η γηπεδούχος έμεινε με επτά παίκτες στον αγωνιστικό χώρο)

Πανθουριακός-Ερμής Μελιγούς 3-1

Παναχαϊκή-ΑΟ Λουτρακίου 2-2

5ος όμιλος – Playoffs

Αστέρας Καισαριανής-Διαγόρας 4-1

Άρης Πετρούπολης-ΑΕΡ Αφάντου 4-2

Νέα Αρτάκη-ΑΟ Καρύστου 0-1

Playouts

Απόλλων Καλυθιών-Αμαρυνθιακός 1-0

Κένταυρος Βριλησσίων-Νέα Ιωνία 4-0

Ρεπό: Δόξα Βύρωνα

6ος όμιλος – Playoffs

Ιωνικός-Θύελλα Ραφήνας 0-2

Σαρωνικός Αναβύσσου-Εθνικός 0-2

Αστέρας Βάρης-ΑΕ Μυκόνου 0-0

Playouts

Ηλυσιακός-Γιούχτας 0-1

ΑΟ Χαϊδαρίου-Ατσαλένιος 3-1

Γρανίτης-Αίας Σαλαμίνας 2-1