Στη Ρόδο και συγκεκριμένα στον Απόλλωνα Καλυθιών που παίζει στη Γ' Εθνική θα συνεχίσει την καριέρα του ο πρώην δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού Ματίας Γιόχανσον.

Ο Ματίας Γιόχανσον, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού για τρία χρόνια, επιστρέφει στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Ρόδο για να παίξει ποδόσφαιρο στα 34 του χρόνια στη Γ' Εθνική.

Ο Σουηδός δεξιός μπακ που έπαιξε 72 φορές με το τριφύλλι, ανακοινώθηκε από τον Απόλλωνα Καλυθιών, ο οποίος βρίσκεται στην 7η θέση του 5ου ομίλου και στον πάγκο του έχει τον παλαίμαχο άσο του Παναθηναϊκού, τον «μίστερ φάουλ» Κώστα Φραντζέσκο.

Στην ανακοίνωση του Απόλλωνα Καλυθιών αναφέρεται: «Η διοίκηση του Απόλλωνα Καλυθιών ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Ματίας Έρικ Γιόχανσον.

Γεννημένος στις 16 Φεβρουαρίου 1992 στο Γιένσεπινγκ της Σουηδίας, έχει ύψος 1.74 και αγωνίζεται στη δεξιά πλευρά.

Ο Γιόχανσον ξεκίνησε το ποδόσφαιρο στην ακαδημία της Κάλμαρ και το 2008 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο στην πρώτη ομάδα, με τη φανέλα της οποίας κατέγραψε 52 συμμετοχές – 2 γκολ έως το 2012.

Στις 27 Ιανουαρίου 2012, μεταπήδησε στην ολλανδική Άλκμααρ, στην οποία παρέμεινε για πέντε χρόνια, μετρώντας 176 συμμετοχές με 6 γκολ και 11 ασίστ, ενώ νωρίτερα είχε και 34 συμμετοχές με την Άλκμααρ U21.

Τον Αύγουστο του 2017 μετακόμισε από την Ολλανδία στην Ελλάδα, για λογαριασμού του Παναθηναϊκού. Αγωνιζόμενος για τρία χρόνια με το «τριφύλλι» στο στήθος, μέτρησε 72 συμμετοχές, 5 γκολ και 4 ασίστ.

Πιο συγκεκριμένα, τη σεζόν 2017-18, κατέγραψε 24 συμμετοχές και 1 γκολ, τη σεζόν 2018-19 είχε 21 συμμετοχές με 4 γκολ και τη σεζόν 2019-20, 27 συμμετοχές.

Μετά την Ελλάδα μεταπήδησε στη γειτονική Τουρκία, όπου την περίοδο 2020-21 έπαιξε με την Γκεντσλερμπιρλιγκί σε 29 παιχνίδια, μετρώντας και 3 γκολ.

Μετά τη θητεία του στην Τουρκία, έπαιξε στην Πολωνία την περίοδο 2021-22 με τα χρώματα της Λέγκια Βαρσοβίας, μετρώντας 31 παιχνίδια και 1 γκολ.

Η αρχή της περιόδου 2022-23 τον βρήκε στην ίδια ομάδα, έχοντας 14 συμμετοχές με 1 γκολ, αλλά τον Μάρτιο του 2024 γύρισε στη Σουηδία, παίζοντας για λογαριασμό της Γκέτεμποργκ, από την οποία και αποχώρησε το περασμένο καλοκαίρι για να επιστρέψει στην Ελλάδα, όπου και ανακοινώθηκε από την ΑΕΛ.

Στο πρωτάθλημα της Super League 2 κατέγραψε 5 συμμετοχές.

Ακολούθησε το πέρασμά του στη Νίκη Βόλου με έξι συμμετοχές.

Σε εθνικό επίπεδο έχει φορέσει τη φανέλα της εθνικής Σουηδίας οκτώ φορές, σημειώνοντας και ένα τέρμα, ενώ ήταν μέλος και των μικρών εθνικών ομάδων της χώρας του. Συγκεκριμένα: U15-3 συμμετοχές, U17-4 συμμετοχές, U19-3 συμμετοχές, U21-3 συμμετοχές.

Στην καριέρα του έχει πανηγυρίσει την κατάκτηση του κυπέλλου Ολλανδίας με την Άλκμααρ το 2013 και του κυπέλλου Πολωνίας με τη Λέγκια Βαρσοβίας το 2023.

Mattias, välkommen till Apollon Kalithion stora familj (σ.σ. «Ματίας, καλωσόρισες στη μεγάλη οικογένεια του Απόλλωνα Καλυθιών».