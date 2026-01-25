Γ' Εθνική: Αύξησε τη διαφορά στην κορυφή ο Εθνικός, «πεντάρα» για τη Δόξα Δράμας

Όλα τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής σε πέντε ομίλους της Γ' Εθνικής και της 20ης αγωνιστικής στον τρίτο όμιλο.

Στον έκτο όμιλο της Γ' Εθνικής ο Εθνικός αύξησε στους τέσσερις βαθμούς τη διαφορά του στην κορυφή με το διπλό (1-2) στο Χαϊδάρι, ενώ στον πέμπτο ο πρωτοπόρος Άρης Πετρούπολης «γκέλαρε» με το 0-0 κόντρα στην ΑΕΡ Αφάντου, αλλά έχει διαφορά ασφαλείας.

Στον πρώτο όμιλο η πρωτοπόρος Δόξα Δράμας επικράτησε με το εμφατικό 5-2 του Ορέστη Ορεστιάδας, με τον Πανθρακικό να την κυνηγά στον ένα βαθμό απόσταση μετά το 3-1 επί του Ποσειδώνα Μηχανιώνας.

Στον δεύτερο όμιλο ο πρωτοπόρος Απόλλων Καλαμαριάς έφυγε με το διπλό (0-1) από την έδρα του Αστέρα Καρδίτσας και διατήρησε τη διαφορά των τριών βαθμών από τη Βέροια, η οποία επικράτησε με 0-2 στην έδρα του Εορδαϊκού.

Στον τρίτο όμιλο τα Τρίκαλα μείωσαν στους τέσσερις βαθμούς τη διαφορά τους από τον πρωτοπόρο Αστέρα Σταυρού που είχε ρεπό επικρατώντας με 2-1 της Αναγέννησης Σχηματαρίου, ενώ στον τέταρτο όμιλο ο Πύργος κράτησε τη διαφορά ασφαλείας στην κορυφή με το 2-0 επί του Μιλτιάδη.

Γ’ Εθνική – 17η αγωνιστική

1ος όμιλος



ΑΟ Ξάνθη-Αετός Οφρυνίου 3-1

Απόλλων Κρύας Βρύσης-ΠΑΟΚ Κρηστώνης 1-1

Κιλκισιακός-ΠΑΟΚ Δυτικού 5-2

Πανθρακικός-Ποσειδώνας Μηχανιώνας 3-1

Δόξα Δράμας-Ορέστης Ορεστιάδας 5-2

Ηρακλής Θερμαϊκού-Θερμαϊκός 1-1

2ος όμιλος

Αστέρας Καρδίτσας-Απόλλων Καλαμαριάς 0-1

ΑΕ Ευόσμου-Ακρίτες Συκεών 0-3

ΑΕ Αλεξάνδρειας-ΦΣ Κοζάνη 0-0

Εορδαϊκός-Βέροια 0-2

Εθνικός Νέου Κεραμιδίου-Ερμής Εξοχής 5-1

Πιερικός-Σαρακηνός 3-2



3ος όμιλος – 20η αγωνιστική

ΑΕ Λευκίμμης-ΠΑΣ Λαμία 3-2

Τηλυκράτης Λευκάδας-ΠΟ Ελασσόνας 1-1

Θεσπρωτός-Πρόοδος Ρωγών 0-3 α.α

Αναγέννηση Άρτας-ΑΕΝ Σελεύκειας 1-1

Άρης Φιλιατών-ΑΟ Ανθούπολης 1-0

ΑΟ Τρίκαλα-Αναγέννηση Σχηματαρίου 2-1

Ρεπό: Αστέρας Σταυρού

4ος όμιλος

ΠΑΣ Πύργος-ΑΟ Μιλτιάδης 2-0

ΑΠΣ Ζάκυνθος-Ερμής Μελιγούς 3-0

Πανθουριακός-ΑΟ Λουτρακίου 2-0

Πανγυθεατικός-Παναιγιάλειος 0-5

ΠΑΣ Κόρινθος-Θύελλα Πατρών 2-1

Παναχαϊκή-Πέλοπας Κιάτου 1-3

5ος όμιλος

Διαγόρας-Νέα Αρτάκη 0-1

ΑΟ Καρύστου-Κένταυρος Βριλησσίων 0-2

Νέα Ιωνία-Αστέρας Καισαριανής 0-1

ΑΕΡ Αφάντου-Άρης Πετρούπολης 0-0

Δόξα Βύρωνα-Απόλλων Καλυθιών 0-0

Αμαρυνθιακός-ΑΣ Ρόδος 3-0 α.α

6ος όμιλος

Αστέρας Βάρης-Γιούχτας 3-2

ΑΟ Χαϊδαρίου-Εθνικός 1-2

Σαρωνικός Αναβύσσου-Ιωνικός 1-1

Ατσαλένιος-Γρανίτης 4-1

Ηλυσιακός-Θύελλα Ραφήνας 0-0

ΑΕ Μυκόνου-Αίας Σαλαμίνας (Αναβλήθηκε)