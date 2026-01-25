Γ' Εθνική: Αύξησε τη διαφορά στην κορυφή ο Εθνικός, «πεντάρα» για τη Δόξα Δράμας
Στον έκτο όμιλο της Γ' Εθνικής ο Εθνικός αύξησε στους τέσσερις βαθμούς τη διαφορά του στην κορυφή με το διπλό (1-2) στο Χαϊδάρι, ενώ στον πέμπτο ο πρωτοπόρος Άρης Πετρούπολης «γκέλαρε» με το 0-0 κόντρα στην ΑΕΡ Αφάντου, αλλά έχει διαφορά ασφαλείας.
Στον πρώτο όμιλο η πρωτοπόρος Δόξα Δράμας επικράτησε με το εμφατικό 5-2 του Ορέστη Ορεστιάδας, με τον Πανθρακικό να την κυνηγά στον ένα βαθμό απόσταση μετά το 3-1 επί του Ποσειδώνα Μηχανιώνας.
Στον δεύτερο όμιλο ο πρωτοπόρος Απόλλων Καλαμαριάς έφυγε με το διπλό (0-1) από την έδρα του Αστέρα Καρδίτσας και διατήρησε τη διαφορά των τριών βαθμών από τη Βέροια, η οποία επικράτησε με 0-2 στην έδρα του Εορδαϊκού.
Στον τρίτο όμιλο τα Τρίκαλα μείωσαν στους τέσσερις βαθμούς τη διαφορά τους από τον πρωτοπόρο Αστέρα Σταυρού που είχε ρεπό επικρατώντας με 2-1 της Αναγέννησης Σχηματαρίου, ενώ στον τέταρτο όμιλο ο Πύργος κράτησε τη διαφορά ασφαλείας στην κορυφή με το 2-0 επί του Μιλτιάδη.
Γ’ Εθνική – 17η αγωνιστική
1ος όμιλος
ΑΟ Ξάνθη-Αετός Οφρυνίου 3-1
Απόλλων Κρύας Βρύσης-ΠΑΟΚ Κρηστώνης 1-1
Κιλκισιακός-ΠΑΟΚ Δυτικού 5-2
Πανθρακικός-Ποσειδώνας Μηχανιώνας 3-1
Δόξα Δράμας-Ορέστης Ορεστιάδας 5-2
Ηρακλής Θερμαϊκού-Θερμαϊκός 1-1
2ος όμιλος
Αστέρας Καρδίτσας-Απόλλων Καλαμαριάς 0-1
ΑΕ Ευόσμου-Ακρίτες Συκεών 0-3
ΑΕ Αλεξάνδρειας-ΦΣ Κοζάνη 0-0
Εορδαϊκός-Βέροια 0-2
Εθνικός Νέου Κεραμιδίου-Ερμής Εξοχής 5-1
Πιερικός-Σαρακηνός 3-2
3ος όμιλος – 20η αγωνιστική
ΑΕ Λευκίμμης-ΠΑΣ Λαμία 3-2
Τηλυκράτης Λευκάδας-ΠΟ Ελασσόνας 1-1
Θεσπρωτός-Πρόοδος Ρωγών 0-3 α.α
Αναγέννηση Άρτας-ΑΕΝ Σελεύκειας 1-1
Άρης Φιλιατών-ΑΟ Ανθούπολης 1-0
ΑΟ Τρίκαλα-Αναγέννηση Σχηματαρίου 2-1
Ρεπό: Αστέρας Σταυρού
4ος όμιλος
ΠΑΣ Πύργος-ΑΟ Μιλτιάδης 2-0
ΑΠΣ Ζάκυνθος-Ερμής Μελιγούς 3-0
Πανθουριακός-ΑΟ Λουτρακίου 2-0
Πανγυθεατικός-Παναιγιάλειος 0-5
ΠΑΣ Κόρινθος-Θύελλα Πατρών 2-1
Παναχαϊκή-Πέλοπας Κιάτου 1-3
5ος όμιλος
Διαγόρας-Νέα Αρτάκη 0-1
ΑΟ Καρύστου-Κένταυρος Βριλησσίων 0-2
Νέα Ιωνία-Αστέρας Καισαριανής 0-1
ΑΕΡ Αφάντου-Άρης Πετρούπολης 0-0
Δόξα Βύρωνα-Απόλλων Καλυθιών 0-0
Αμαρυνθιακός-ΑΣ Ρόδος 3-0 α.α
6ος όμιλος
Αστέρας Βάρης-Γιούχτας 3-2
ΑΟ Χαϊδαρίου-Εθνικός 1-2
Σαρωνικός Αναβύσσου-Ιωνικός 1-1
Ατσαλένιος-Γρανίτης 4-1
Ηλυσιακός-Θύελλα Ραφήνας 0-0
ΑΕ Μυκόνου-Αίας Σαλαμίνας (Αναβλήθηκε)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.