Αποδόσεις για όλα τα γούστα στη Γ’ Εθνική!

Η Γ’ Εθνική είναι και πάλι στη σέντρα σε ένα από τα συναρπαστικότερα πρωταθλήματα των τελευταίων ετών και η Novibet κάθε Παρασκευή μεσημέρι βγάζει πρώτη τις αποδόσεις για όλα τα ματς της αγωνιστικής!

Ο δεύτερος γύρος ξεκίνησε με μεγάλες αναμετρήσεις, τρομερά παιχνίδια που κρίθηκαν στο φινάλε και φυσικά με… απολύσεις προπονητών.

Η 13η αγωνιστική σε όλους τους ομίλους, εκτός από τον 3ο που θα διεξαχθεί η 14η, συμπεριλαμβάνει σπουδαία ματς αλλά αυτό που ξεχωρίζει είναι το ντέρμπι Εθνικός Πειραιώς – Ιωνικός.

1oς Όμιλος

Η μεγάλη κερδισμένη της προηγούμενης αγωνιστικής ήταν η Δόξα Δράμας (27β.), η οποία έκανε πάρτι (4-1) απέναντι στον ΠΑΟΚ Κρηστώνης και απέκτησε διαφορά τεσσάρων βαθμών από τη 2η θέση. Τώρα δοκιμάζεται στην έδρα του Αετού Οφρυνίου (17β.) που μετά από τέσσερις σερί νίκες «προσγειώθηκε» από τον Πανθρακικό (5-2). Φαβορί το διπλό στο 1.60, η Δόξα πάντως έχει πάρει μόνο τα μισά από τα 6 εκτός έδρας παιχνίδια της (3-2-1).

Η Ξάνθη (23β.) «κόλλησε» στις... λάσπες αλλά βρήκε ένα γκολ στο 87’ για να πάρει έστω την ισοπαλία (1-1) στην έδρα του Θερμαϊκού Θέρμης. Υποδέχεται τον προτελευταίο ΠΑΟΚ Δυτικού (9β.) με στόχο να επιστρέψει στις νίκες και ο άσος προσφέρεται αναμενόμενα χαμηλά (1.20).

Ο Πανθρακικός (23β.) μετά την εμφατική του νίκη απέναντι στον Αετό Οφρυνίου έχει δύσκολη αποστολή στην έδρα του αξιόμαχου Απόλλωνα Κρύας Βρύσης (17β.) καθώς η ομάδα της Πέλλας ακόμα δεν έχει γνωρίσει την ήττα στην έδρα της (2-4-0). Ο άσος δίνεται στο 5.25 και το διπλό στο 1.60.

2oς Όμιλος

Ο Απόλλων Καλαμαριάς (27β.) υπέστη το σοκ της ισοφάρισης (1-1) στο 93’ από τον Εθνικό Νέου Κεραμιδίου, παρέμεινε ωστόσο στην 1η θέση κι επιστρέφει στην έδρα του φιλοξενώντας τον Πιερικό (19β.). Φορμαρισμένη η ομάδα της Κατερίνης, έρχεται από 3 σερί νίκες και θα προσπαθήσει να βάλει δύσκολα στο φαβορί του ομίλου. Ο άσος βρίσκεται στο 1.46 και το διπλό στο 6.80.

Η 2η Βέροια (26β.) αγωνίστηκε με αρκετές απουσίες στην Καρδίτσα απέναντι στον Αστέρα αλλά και πάλι παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων και γνώρισε την ήττα με 3-2. Αυτή ήταν η δεύτερη σερί της στο πρωτάθλημα και τώρα ψάχνει αντίδραση στην εντός έδρας αναμέτρηση με την ουραγό και χωρίς νίκη ΑΕ Ευόσμου (2β.).

Η Αλεξάνδρεια (17β.) μπορεί να πήρε μία σημαντική νίκη (2-1) απέναντι στον Σαρακηνό Βόλου όμως βρίσκεται και πάλι σε αναζήτηση προπονητή καθώς ο Κώστας Γαλτσίδης αποτελεί πλέον παρελθόν. Στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον 3ο Ερμή Εξοχής (20β.) θα παραταχθεί με υπηρεσιακό προπονητή τον Νίκο Σπανό. Αήττητοι εντός έδρας οι γηπεδούχοι (4-2-0), ο άσος είναι στο 1.55 και το διπλό στο 5.35.

3oς Όμιλος

Η γκέλα της αγωνιστικής σημειώθηκε στην Ηγουμενίτσα, καθώς η πρωτοπόρος έως τότε Λαμία (23β.) έμεινε στο 0-0 με τον ουραγό Θεσπρωτό, που για πρώτη φορά δεν ηττήθηκε τη φετινή σεζόν. Οι Φθιωτοί πλέον ψάχνουν αντίδραση στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον Τηλυκράτη Λευκάδας (21β.).

Οι νησιώτες υπέστησαν αναπάντεχη εντός έδρας ήττα, με ανατροπή μάλιστα, από την ΑΕ Λευκίμμης (1-2) κι έχασαν την ευκαιρία να βρεθούν στην κορυφή. Στο ματς της Λαμίας ο άσος είναι στο 1.83 και το διπλό στο 3.95.

Κερδισμένος βγήκε ο Αστέρας Σταυρού (24β.) που με το 2-1 επί της Αναγέννησης Σχηματαρίου πέρασε μόνος του στην κορυφή. Υποδέχεται τον ΠΟ Ελασσόνας (16β.) που την προηγούμενη αγωνιστική έκανε το ρεπό του - πρόκειται για την ομάδα με τις περισσότερες ισοπαλίες (7), ενώ δεν έχει χάσει από καμία από τις 5 πρώτες της βαθμολογίας! Ο άσος βρίσκεται στο 1.32, η ισοπαλία στο 3.90 και το διπλό στο 10.00.

Τα Τρίκαλα μετά την 3η σερί ισοπαλία, αυτή τη φορά απέναντι στην ΑΕ Νέας Σελεύκειας, αποφάσισαν να προχωρήσουν στη λύση της συνεργασίας τους με τους Κώστα Νεμπεγλέρα και Κώστα Ταξιάρχη. Η θεσσαλική ομάδα έχει ρεπό οπότε μπορεί να ψάξει απερίσκεπτη για τον νέο της προπονητή, έχοντας έρθει ήδη σε επαφές με τον Περικλή Αμανατίδη.

Το ελληνικό προπονητικό δίδυμο δεν έμεινε για πολύ καιρό χωρίς δουλειά καθώς αντικατέστησε τον Ζήση Ζιάγκα στην Ανθούπολη (9β.). Η ομάδα της Λάρισας μετά τη βαριά ήττα στο Κύπελλο (4-1) από την Ελασσόνα αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή. Ταξιάρχης και Νεμπεγλέρας θα κάνουν το ντεμπούτο τους στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον Θεσπρωτό.

4oς Όμιλος

Η Ζάκυνθος (31β.) δεν συνάντησε κανένα απολύτως πρόβλημα στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Θύελλα Πατρών, επικράτησε με 3-0 και πέτυχε την 9η σερί της νίκη. Πήρε εκδίκηση μάλιστα για την ήττα της, τη μοναδική έως τώρα, στον πρώτο γύρο και για την 13η αγωνιστική δίνει μεγάλο ματς στο Αίγιο απέναντι στον Παναιγιάλειο (26β.).

Η ομάδα του Αιγίου προέρχεται από την καθαρή ήττα με 3-1 στο ντέρμπι με τον Πύργο, όμως στο σπίτι της είναι αήττητη με 5 σερί νίκες και 1 ισοπαλία. Ο άσος είναι στο 2.45 και το διπλό στο 2.80.

Ντέρμπι αναμένεται και στην Κόρινθο, όπου η ομώνυμη ομάδα (16β.) φιλοξενεί τον 2ο στη βαθμολογία, και αήττητο εκτός έδρας Πύργο (29β.). Ο άσος προσφέρεται στο 3.25 και το διπλό στο 2.10.

5oς Όμιλος

Ο Άρης Πετρούπολης (28β.) πέτυχε μεγάλη ανατροπή (2-1) στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Δόξα Βύρωνος και συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας. Η ομάδα των Δυτικών Προαστίων συνεχίζει την αήττητη πορεία της (8-4-0) και τώρα αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Κένταυρο Βριλησσίων (7β.) που αγνοεί τη νίκη μετά το ματς της πρεμιέρας απέναντι στον Αμαρυνθιακό. Ο άσος είναι στο 15.00 και το διπλό στο 1.20.

Ο ΑΟ Καρύστου (22β.) δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια στα θετικά του αποτελέσματα καθώς γνώρισε εντός έδρας ήττα από τη Νέα Αρτάκη (0-2). Θα ψάξει αντίδραση στη δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Απόλλων Καλυθιών, ο οποίος στη Ρόδο έχει 5 σερί παιχνίδια αήττητος (3-2-0) κι επιστρέφει εκεί μετά από δύο αναμετρήσεις στην Αθήνα (3-3 με Εθνικό Αστέρα, 1-0 από τη Νέα Ιωνία). Ο άσος είναι στο 2.40 και το διπλό στο 2.70.

Δοκιμασία στη Ρόδο περιμένει τη δεύτερη Νέα Ιωνία (25β.), με τον Διαγόρα να θέλει να υπερασπιστεί το αήττητο της έδρας του (3-3-0). Μοιρασμένο το σετ αποδόσεων, με τον άσο στο 2.65, την ισοπαλία στο 3.05 και το διπλό στο 2.50.

6oς Όμιλος

Στο μεγάλο ντέρμπι της προηγούμενης αγωνιστικής ο Αστέρας Βάρης και ο Εθνικός έμειναν στο 0-0 στη Βάρη μοιράζοντας βαθμούς και εντυπώσεις. Η ομάδα του Πειραιά είχε τις περισσότερες ευκαιρίες αλλά δεν βρήκε το γκολ.

Αυτή την αγωνιστική υποδέχεται στο Μοσχάτο τον ανεβασμένο Ιωνικό (22β.), ο οποίος επιβλήθηκε με 2-1 της Μυκόνου, ανεβαίνοντας στην 3η θέση. Η ομάδα της Νίκαιας μετράει 8 αγωνιστικές χωρίς ήττα (5-3-0), θα έχει τον κόσμο στο πλευρό της και αντιμετωπίζει τον Εθνικό (25β.) ο οποίος έχει μόλις 1 ήττα σε 12 αγωνιστικές, εκείνη από τον Ιωνικό στον πρώτο γύρο. Στο σημαντικότερο ματς του Σαββατοκύριακου, ο άσος είναι στο 1.83 και το διπλό στο 3.90.

Το αποτέλεσμα του ντέρμπι θέλει να εκμεταλλευτεί ο Αστέρας Βάρης (24β.), ο οποίος δοκιμάζεται στην έδρα της αήττητης (4-2-0) στο «σπίτι» της Θύελλα Ραφήνας (18β.). Ο άσος είναι στο 2.80 και το διπλό στο 2.35.

Το πρόγραμμα της αγωνιστικής

1oς Όμιλος

Ξάνθη – ΠΑΟΚ Δυτικού (14/12, 15:00)

ΠΑΟΚ Κρηστώνης – Ηρακλής Θερμαϊκού (14/12, 15:00)

Αετός Οφρυνίου – Δόξα Δράμας (14/12, 15:00)

Ορέστης Ορεστιάδας – Θερμαϊκός Θέρμης (14/12, 15:00)

Ποσειδώνας Μηχανιώνας – Κιλκισιακός (14/12, 15:00)

Απόλλων Κρύας Βρύσης – Πανθρακικός (14/12, 15:00)

2oς Όμιλος

Εορδαϊκός – Σαρακηνός (14/12, 15:00)

Ερμής Εξοχής – ΑΕ Αλεξάνδρειας (14/12, 15:00)

Βέροια – ΑΕ Ευόσμου (14/12, 15:00)

Ακρίτες Συκεών – Κοζάνη (14/12, 15:00)

Απόλλων Καλαμαριάς – Πιερικός (14/12, 15:00)

Εθνικός Νέου Κεραμιδίου – Αστέρας Καρδίτσας (14/12, 15:00)

3oς Όμιλος

Αστέρας Σταυρού – ΠΟ Ελασσόνας (14/12, 15:00)

ΑΕΝ Σελεύκειας – Άρης Φιλιατών (14/12, 15:00)

Πρόοδος Ρωγών – ΑΕ Λευκίμμης (14/12, 15:00)

Αναγέννηση Σχηματαρίου – Αναγέννηση Άρτας (14/12, 15:00)

ΑΟ Ανθούπολη – Θεσπρωτός (14/12, 15:00)

ΠΑΣ Λαμία – Τηλυκράτης Λευκάδας (14/12, 15:00)

4oς Όμιλος

Ερμής Μελιγούς – ΑΟ Λουτρακίου (14/12, 15:00)

ΑΟ Μιλτιάδης – Παναχαϊκή (14/12, 15:00)

ΠΑΣ Κόρινθος – Πύργος (14/12, 15:00)

Πανγυθεατικός – Πέλοπας Κιάτου (14/12, 15:00)

Θύελλα Πατρών – Πανθουριακός (14/12, 15:00)

Παναιγιάλειος – Ζάκυνθος (14/12, 15:00)

5oς Όμιλος

Απόλλων Καλυθιών – ΑΟ Καρύστου (13/12, 13:30)

Εθνικός Αστέρας – Αμαρυνθιακός (13/12, 15:00)

Νέα Αρτάκη – ΑΕΡ Αφάντου (13/12, 15:15)

Κένταυρος Βριλησσίων – Άρης Πετρούπολης (14/12, 15:00)

Διαγόρας Ρόδου – Νέα Ιωνία (14/12, 15:00)

Δόξα Βύρωνος – Ρόδος (14/12, 15:00)

6oς Όμιλος

ΑΕ Μυκόνου – Γιούχτας (13/12, 13:15)

Εθνικός Πειραιώς – Ιωνικός (13/12, 15:00)

Θύελλα Ραφήνας – Αστέρας Βάρης (14/12, 15:00)

Ατσαλένιος – Ηλυσιακός (14/12, 15:00)

Γρανίτης Αγίας Μαρίνας – Σαρωνικός Αναβύσσου (14/12, 15:00)

Αίας Σαλαμίνας – ΑΟ Χαϊδαρίου (14/12, 15:00)

