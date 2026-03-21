Ο Μιχάλης Γρηγορίου καλείται να αποφασίσει για τη διάταξη του Άρη στον αγώνα (22/3, 19:00) με τον ΟΦΗ αλλά και για τους ξένους που θα κοπούν από την αποστολή.

Το τελευταίο ζήτημα προέκυψε από τη στιγμή που στην τελευταία μεταγραφική περίοδο οι «κίτρινοι» προχώρησαν στην προσθήκη δύο ποδοσφαιριστών που δεν διαθέτουν κοινοτικό διαβατήριο. Πρόκειται για τους Μπενζαμίν Γκαρέ και Μάρτιν Χόνγκλα οι οποίοι εκ των πραγμάτων δεν μπαίνουν στην ίδια ζυγαριά με τους υπόλοιπους σε ότι αφορά την «πεντάδα» των ξένων που μπορεί να δηλώσει μια ομάδα στο φύλλο αγώνα. Ενόψει της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ, η επιστροφή του Τίνο Καντεβέρε δείχνει τον τρίτο ξένο που θα συμπεριληφθεί στην αποστολή. Ο Φαμπιάνο Λέισμαν είναι ο 4ος και ανήκει στην κατηγορία των παραπάνω λόγω του αγωνιστικού ρόλου του.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Μιχάλης Γρηγορίου καλείται να επιλέξει τον ποδοσφαιριστή που θα μείνει εκτός μεταξύ των Νινγκ και Ντούντου. Η επιλογή θα ήταν δυσκολότερη στην περίπτωση που ήταν διαθέσιμος ο Χαμζά Μεντίλ αλλά ο Μαρονικός αριστερός full back θα εκτίσει την ποινή της μίας αγωνιστικής λόγω συμπλήρωσης καρτών. Μεταξύ Νινγκ και Ντούντου, για δύο λόγους, ο δεύτερος συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να μείνει εκτός. Ο πρώτος σχετίζεται με τις επιλογές που υπάρχουν στον άξονα αλλά και στα επιθετικά άκρα. Στη μεσαία γραμμή, οι απουσίες των Γένσεν-Γαλανόπουλου οδηγούν σε περιορισμένες λύσεις σε αντίθετα με τις επιθετικές πτέρυγες. Δεύτερον, ο Ντούντου δεν έχει ανταποκριθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Πηγαίνοντας στην 11αδα, στη διάρκεια της προετοιμασίας ο Μιχάλης Γρηγορίου δοκίμασε αρκετά το σχήμα με καθαρό επιθετικό πίσω από τον Λορέν Μορόν ο οποίος θα αγωνιστεί στην κορυφή της επίθεσης. Αν επιμείνει σε αυτό, ο Μπενχαμίν Γκαρέ θα χρησιμοποιηθεί στο δεξί άκρο της επίθεσης και ο Τάσος Δώνης στο αντίστοιχο αριστερό. Σε περίπτωση που αποφασιστεί η μετατόπιση του Αργεντίνου στον άξονα της μεσαίας γραμμής και μπροστά από τους Ράτσιτς-Χόνγκλα τότε η θέση του δεξιού winger θα καλυφθεί από έναν εκ των Γιαννιώτα, Πέρεθ.