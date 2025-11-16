Γ' Εθνική: Μείωσε από την κορυφή η Ξάνθη, οδηγεί σταθερά την κούρσα η Βέροια
Στον πρώτο όμιλο η Ξάνθη μείωσε στους πέντε βαθμούς από την κορυφή επικρατώντας με 1-0 της Δόξας Δράμας, με τον Ηρακλή Θερμαϊκού να μένει στο 2-2 με τον Πανθρακικό.
Στον δεύτερο η πρωτοπόρος Βέροια οδηγεί σταθερά την κούρσα περνώντας με το διπλό (1-2) από την Κοζάνη, ενώ στον τρίτο η Λαμία γκέλαρε στο 0-0 με την Αναγέννηση Σχηματαρίου μένοντας στους πέντε πίσω από την κορυφή.
Στον τέταρτο όμιλο ο Παναιγιάλειος πέρασε με το διπλό από το Λουτράκι με 1-2 και έπιασε ξανά στην κορυφή τη Ζάκυνθο, ενώ στον πέμπτο ο Αρης Πετρούπολης διατήρησε την απόσταση τριών βαθμών στην κορυφή επικρατώντας με 2-0 του Απόλλωνα Καλυθιών. Τέλος στον έκτο όμιλο ο Εθνικός με τη νίκη του με 2-0 επί του Γρανίτη πλησίασε στους δύο βαθμούς την πρωτοπόρο Μύκονο, η οποία αναδείχθηκε ισόπαλη με 1-1 με το Χαϊδάρι βλέποντας τον Αστέρα Βάρης να την πιάνει στην κορυφή χάρις στο 1-0 επί του Ατσαλένιου.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής
1ος όμιλος
Ξάνθη-Δόξα Δράμας 1-0
Ηρακλής Θερμαϊκού-Πανθρακικός 2-2
ΠΑΟΚ Δυτικού-Ποσειδώνας Μηχανιώνας 1-0
Κιλκισιακός-Απόλλων Κρύας Βρύσης 0-1
Θερμαϊκός-Αετός Οφρυνίου 0-1
Ορέστης Ορεστιάδας-ΠΑΟΚ Κρηστώνης 0-1
2ος όμιλος
Εορδαϊκός-ΑΕ Ευόσμου 4-0
ΑΕ Αλεξάνδρειας-Αστέρας Καρδίτσας 2-1
Σαρακηνός-Απόλλων Καλαμαριάς 0-3
Πιερικός-Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 1-1
ΦΣ Κοζάνη-Βέροια 1-2
Ακρίτες Συκεών-Ερμής Εξοχής 1-0
3ος όμιλος – 10η αγωνιστική
ΑΕ Λευκίμμης-Αστέρας Σταυρού 0-1
ΑΟ Ανθούπολης-ΠΟ Ελασσόνας 1-1
ΠΑΣ Λαμία-Αναγέννηση Σχηματαρίου 0-0
Θεσπρωτός-ΑΟ Τρίκαλα 1-2
Πρόοδος Ρωγών-ΑΕΝ Σελεύκειας 2-2
Άρης Φιλιατών-Αναγέννηση Άρτας 1-0
Ρεπό: Τηλυκράτης Λευκάδας
4ος όμιλος
Πανγυθεατικός-ΑΠΣ Ζάκυνθος 1-3
Πανθουριακός-ΠΑΣ Πύργος 0-1
Πέλοπας Κιάτου-ΑΟ Μιλτιάδης 1-4
Παναχαϊκή-ΠΑΣ Κόρινθος 1-4
ΑΟ Λουτρακίου-Παναιγιάλειος 1-2
Ερμής Μελιγούς-Θύελλα Πατρών 3-3
5ος όμιλος
Δόξα Βύρωνα-ΑΟ Καρύστου 2-3
Αμαρυνθιακός-Διαγόρας 1-0
ΑΕΡ Αφάντου-Νέα Ιωνία 1-1
Ρόδος-Αστέρας Καισαριανής 0-3
Άρης Πετρούπολης-Απόλλων Καλυθιών 2-0
Κένταυρος Βριλησσίων-Νέα Αρτάκη 1-2
6ος όμιλος
ΑΕ Μυκόνου-ΑΟ Χαϊδαρίου 1-1
Εθνικός-Γρανίτης 2-0
Σαρωνικός Αναβύσσου-Ηλυσιακός 1-1
Γιούχτας-Θύελλα Ραφήνας 1-0
Αστέρας Βάρης-Ατσαλένιος 1-0
Ιωνικός-Αίας Σαλαμίνας 1-0
