Γ' Εθνική: Μείωσε από την κορυφή η Ξάνθη, οδηγεί σταθερά την κούρσα η Βέροια

Όλα τα αποτελέσματα για τη 10η αγωνιστική στον τρίτο όμιλο και για την 9η αγωνιστική στους άλλους πέντε ομίλους της Γ' Εθνικής.

Στον πρώτο όμιλο η Ξάνθη μείωσε στους πέντε βαθμούς από την κορυφή επικρατώντας με 1-0 της Δόξας Δράμας, με τον Ηρακλή Θερμαϊκού να μένει στο 2-2 με τον Πανθρακικό.

Στον δεύτερο η πρωτοπόρος Βέροια οδηγεί σταθερά την κούρσα περνώντας με το διπλό (1-2) από την Κοζάνη, ενώ στον τρίτο η Λαμία γκέλαρε στο 0-0 με την Αναγέννηση Σχηματαρίου μένοντας στους πέντε πίσω από την κορυφή.

Στον τέταρτο όμιλο ο Παναιγιάλειος πέρασε με το διπλό από το Λουτράκι με 1-2 και έπιασε ξανά στην κορυφή τη Ζάκυνθο, ενώ στον πέμπτο ο Αρης Πετρούπολης διατήρησε την απόσταση τριών βαθμών στην κορυφή επικρατώντας με 2-0 του Απόλλωνα Καλυθιών. Τέλος στον έκτο όμιλο ο Εθνικός με τη νίκη του με 2-0 επί του Γρανίτη πλησίασε στους δύο βαθμούς την πρωτοπόρο Μύκονο, η οποία αναδείχθηκε ισόπαλη με 1-1 με το Χαϊδάρι βλέποντας τον Αστέρα Βάρης να την πιάνει στην κορυφή χάρις στο 1-0 επί του Ατσαλένιου.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής

1ος όμιλος

Ξάνθη-Δόξα Δράμας 1-0

Ηρακλής Θερμαϊκού-Πανθρακικός 2-2

ΠΑΟΚ Δυτικού-Ποσειδώνας Μηχανιώνας 1-0

Κιλκισιακός-Απόλλων Κρύας Βρύσης 0-1

Θερμαϊκός-Αετός Οφρυνίου 0-1

Ορέστης Ορεστιάδας-ΠΑΟΚ Κρηστώνης 0-1

2ος όμιλος

Εορδαϊκός-ΑΕ Ευόσμου 4-0

ΑΕ Αλεξάνδρειας-Αστέρας Καρδίτσας 2-1

Σαρακηνός-Απόλλων Καλαμαριάς 0-3

Πιερικός-Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 1-1

ΦΣ Κοζάνη-Βέροια 1-2

Ακρίτες Συκεών-Ερμής Εξοχής 1-0



3ος όμιλος – 10η αγωνιστική

ΑΕ Λευκίμμης-Αστέρας Σταυρού 0-1

ΑΟ Ανθούπολης-ΠΟ Ελασσόνας 1-1

ΠΑΣ Λαμία-Αναγέννηση Σχηματαρίου 0-0

Θεσπρωτός-ΑΟ Τρίκαλα 1-2

Πρόοδος Ρωγών-ΑΕΝ Σελεύκειας 2-2

Άρης Φιλιατών-Αναγέννηση Άρτας 1-0

Ρεπό: Τηλυκράτης Λευκάδας

4ος όμιλος

Πανγυθεατικός-ΑΠΣ Ζάκυνθος 1-3

Πανθουριακός-ΠΑΣ Πύργος 0-1

Πέλοπας Κιάτου-ΑΟ Μιλτιάδης 1-4

Παναχαϊκή-ΠΑΣ Κόρινθος 1-4

ΑΟ Λουτρακίου-Παναιγιάλειος 1-2

Ερμής Μελιγούς-Θύελλα Πατρών 3-3

5ος όμιλος

Δόξα Βύρωνα-ΑΟ Καρύστου 2-3

Αμαρυνθιακός-Διαγόρας 1-0

ΑΕΡ Αφάντου-Νέα Ιωνία 1-1

Ρόδος-Αστέρας Καισαριανής 0-3

Άρης Πετρούπολης-Απόλλων Καλυθιών 2-0

Κένταυρος Βριλησσίων-Νέα Αρτάκη 1-2

6ος όμιλος

ΑΕ Μυκόνου-ΑΟ Χαϊδαρίου 1-1

Εθνικός-Γρανίτης 2-0

Σαρωνικός Αναβύσσου-Ηλυσιακός 1-1

Γιούχτας-Θύελλα Ραφήνας 1-0

Αστέρας Βάρης-Ατσαλένιος 1-0

Ιωνικός-Αίας Σαλαμίνας 1-0