Γ' Εθνική: Πρώτη ήττα για Πανθρακικό, παρέμεινε στην κορυφή η Βέροια

Δείτε όλα τα αποτελέσματα των έξι ομίλων στη Γ' Εθνική για την 6η αγωνιστική.

Η 6η αγωνιστική έλαβε χώρα αυτό το σαββατοκύριακο για το πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής σε πέντε ομίλους, ενώ στον τρίτο όμιλο διεξήχθη η 7η αγωνιστική.

Ο Πανθρακικός στον πρώτο όμιλο γνώρισε την πρώτη του ήττα μετά από ένα νικηφόρο σερί πέντε αγώνων χάνοντας με 2-1 στην έδρα του Ποσειδώνα Μηχανιώνας. Στον δεύτερο όμιλο η Βέροια επικράτησε με 1-0 του Εορδαϊκού και παρέμεινε στην κορυφή, όπως στην πρώτη θέση διατηρήθηκε και η Λαμία στον τρίτο όμιλο.

Στον τέταρτο όμιλο ο Πύργος έχασε βαθμούς στο 0-0 με τον Μιλτιάδη αλλά παρέμεινε στην πρώτη θέση, ενώ στον πέμπτο και στον έκτο όμιλο Άρης Πετρούπολης και ΑΕ Μυκόνου συνέχισαν με νικηφόρα αποτελέσματα και παρέμειναν στην πρώτη θέση.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Γ’ Εθνική – 6η αγωνιστική

1ος όμιλος

Αετός Οφρυνίου-Ξάνθη 0-3

ΠΑΟΚ Κρηστώνης-Απόλλων Κρύας Βρύσης 2-1

ΠΑΟΚ Δυτικού-Κιλκισιακός 1-1

Ποσειδώνας Μηχανιώνας-Πανθρακικός 2-1

Ορέστης Ορεστιάδας-Δόξα Δράμας 0-0

Θερμαϊκός-Ηρακλής Θερμαϊκού 1-2

2ος όμιλος

Απόλλων Καλαμαριάς-Αστέρας Καρδίτσας 3-0

Βέροια-Εορδαϊκός 1-0

Ερμής Εξοχής-Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 2-1

Σαρακηνός-Πιερικός 3-1

Ακρίτες Συκεών-ΑΕ Ευόσμου 1-1

ΦΣ Κοζάνη-ΑΕ Αλεξάνδρειας 1-0



3ος όμιλος – 7η αγωνιστική

ΠΑΣ Λαμία-ΑΕ Λευκίμμης 2-0

ΠΟ Ελασσόνας-Τηλυκράτης Λευκάδας 0-0

Πρόοδος Ρωγών-Θεσπρωτός 4-1

ΑΕΝ Σελεύκειας-Αναγέννηση Άρτας 0-0

ΑΟ Ανθούπολη-Άρης Φιλιατών 0-3

Αναγέννηση Σχηματαρίου-ΑΟ Τρίκαλα 0-1

Ρεπό: Αστέρας Σταυρού

4ος όμιλος

Ερμής Μελιγούς-ΑΠΣ Ζάκυνθος 1-4

Παναιγιάλειος-Πανγυθεατικός 5-0

Θύελλα Πατρών-ΠΑΣ Κόρινθος 2-2

Πέλοπας Κιάτου-Παναχαϊκή 0-4

ΑΟ Μιλτιάδης-ΠΑΣ Πύργος 0-0

ΑΟ Λουτρακίου-Πανθουριακός 1-1

5ος όμιλος

Νέα Αρτάκη-Διαγόρας 1-0

Ρόδος-Αμαρυνθιακός 0-3 α.α

Κένταυρος Βριλησσίων-ΑΟ Καρύστου 0-4

Άρης Πετρούπολης-ΑΕΡ Αφάντου 4-1

Απόλλων Καλυθιών-Δόξα Βύρωνα 0-0

Αστέρας Καισαριανής-Νέα Ιωνία 0-1

6ος όμιλος

Αίας Σαλαμίνας-ΑΕ Μυκόνου 1-2

Γρανίτης-Ατσαλένιος 0-3

Γιούχτας-Αστέρας Βάρης 1-3

Θύελλα Ραφήνας-Ηλυσιακός 1-0

Εθνικός-ΑΟ Χαϊδαρίου 1-0

Ιωνικός-Σαρωνικός Αναβύσσου 1-1