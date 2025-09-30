Γ΄Εθνική: Οχιά δάγκωσε ποδοσφαιριστή στη Λαμία, οδηγήθηκε στο νοσοκομείο
Αναστάτωση προκλήθηκε στις τάξεις του Αστέρα Σταυρού λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση με τον Θεσπρωτό για την 3η αγωνιστική του 3ου ομίλου της Γ΄ Εθνικής.
Σύμφωνα με το lamiasports.com, ο βασικός κεντρικός αμυντικός της ομάδας, Νίκος Μόσχος, δέχθηκε δάγκωμα από οχιά την ώρα που έκανε χρήση των βρυσών στο γήπεδο του Φραντζή, όπου διεξάγεται η προετοιμασία του Αστέρα προκειμένου να προστατευτεί ο αγωνιστικός χώρος στο Σταυρό.
Το επιτελείο της ομάδας αντέδρασε άμεσα, με αποτέλεσμα ο ποδοσφαιριστής να μεταφερθεί γρήγορα στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, όπου του χορηγήθηκε το απαραίτητο αντίδοτο για την αντιμετώπιση του περιστατικού.
Προφανώς ο Μόσχος θα απουσιάσει από την αυριανή (Τετάρτη 1/10) αναμέτρηση με τον Θεσπρωτό, αλλά αυτό έχει μικρή σημασία μπροστά στην υγεία του ποδοσφαιριστή.
