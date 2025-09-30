Ο κεντρικός αμυντικός του Αστέρα Σταυρού δέχθηκε δάγκωμα από οχιά στο γήπεδο του Φραντζή, όπου προπονείται η ομάδα του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Αναστάτωση προκλήθηκε στις τάξεις του Αστέρα Σταυρού λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση με τον Θεσπρωτό για την 3η αγωνιστική του 3ου ομίλου της Γ΄ Εθνικής.

Σύμφωνα με το lamiasports.com, ο βασικός κεντρικός αμυντικός της ομάδας, Νίκος Μόσχος, δέχθηκε δάγκωμα από οχιά την ώρα που έκανε χρήση των βρυσών στο γήπεδο του Φραντζή, όπου διεξάγεται η προετοιμασία του Αστέρα προκειμένου να προστατευτεί ο αγωνιστικός χώρος στο Σταυρό.

Το επιτελείο της ομάδας αντέδρασε άμεσα, με αποτέλεσμα ο ποδοσφαιριστής να μεταφερθεί γρήγορα στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, όπου του χορηγήθηκε το απαραίτητο αντίδοτο για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Προφανώς ο Μόσχος θα απουσιάσει από την αυριανή (Τετάρτη 1/10) αναμέτρηση με τον Θεσπρωτό, αλλά αυτό έχει μικρή σημασία μπροστά στην υγεία του ποδοσφαιριστή.