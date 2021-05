Η Λέστερ απολογήθηκε στην Τσέλσι για την απρεπή συμπεριφορά του Αμάρτεϊ (vid)

Οι «αλεπούδες» έγραψαν ιστορία και κατέκτησαν για πρώτη φορά στα χρονικά το FA Cup στον 5ο τελικό όπου έδωσαν το «παρών» στον αρχαιότερο ποδοσφαιρικό θεσμό.

Το τρομερό γκολ του Τίλεμανς, οι στιγμές με τους οπαδούς, η συγκίνηση με τον νυν πρόεδρο και γιο του αδικοχαμένου Βιχάι Σριβανταναπράμπα αποτέλεσαν πανέμορφες σκηνές στο Σαββατιάτικο ματς, όχι όμως και αυτή του Αμάρτεϊ στ' αποδυτήρια.

Ο Γκανέζος ποδοσφαιριστής έπιασε και πέταξε με τρομερή ασέβεια το λάβαρο της Τσέλσι, με αποτέλεσμα η Λέστερ να θελήσει ν' απολογηθεί στους Λονδρέζους για την κίνηση του ποδοσφαιριστή...

BREAKING

Leicester City have apologised to Chelsea after a video emerged of Daniel Amartey throwing their pennant on the floor following their FA Cup win pic.twitter.com/a8TJqiPtdd

— Football Daily (@footballdaily) May 17, 2021