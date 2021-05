Τελικός Κυπέλλου Αγγλίας: Χιλιάδες οπαδοί επιστρέφουν και γιορτάζουν (vid & pics)

Οι 4000 των ημιτελικών του FA Cup έγιναν... 8000 στον τελικό του League Cup και απόψε, στον τελικό του Κυπέλλου 21.000 φίλαθλοι θα βρεθούν στο Γουέμπλεϊ. Οι 6.250 οπαδοί της Τσέλσι και άλλοι τόσοι της Λέστερ δημιουργούν ήδη μια ζεστή ατμόσφαιρα στη γιορτή του ποδοσφαίρου. Είναι ο μεγαλύτερος αριθμός φιλάθλων σε αγγλικό γήπεδο μετά την πανδημία, ενώ αποτελεί και πρόβα τζενεράλε ενόψει του EURO 2020! Oπαδοί αγκαλιασμένοι, τραγουδούν συνθήματα των ομάδων τους, κάτι που είχε λείψει τόσο πολύ από το ποδόσφαιρο!

The atmosphere is buzzing down here at Wembley. Send us your photos and videos to support the boys. COYB! #CHELEI #Wembley21 #LeicesterFanTv #LCFC #LeicesterCity #LeicesterCityFC #FACup pic.twitter.com/DpigHQOMI4

— Leicester Fan Tv (@LeicesterFanTV) May 15, 2021