Μετά το Λιγκ Καπ και το… πρωτάθλημα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έμεινε εκτός και από τον στόχο του FA Cup, με τον «καυτό» Ιεανάτσο (δύο γκολ, 7 σε 4 ματς) και τα τραγικά λάθη της άμυνας να δίνουν ιστορική πρόκριση στη Λέστερ (3-1).

Αυτή η πρώτη εκτός έδρας ήττα από αγγλική ομάδα μετά από 29 ματς (σε όλες τις διοργανώσεις), στα οποία παρέμεινε αήττητη. Η προηγούμενη ήταν από τη Λίβερπουλ (2-0 με Φαν Ντάικ και Σαλάχ να σκοράρουν) στις 19 Ιανουαρίου 2020 για την 23η αγωνιστική της Premier League της περσινής σεζόν.

1 - Manchester United have lost an away match against English opposition for the first time in 30 matches, with the previous such defeat coming against Liverpool in January 2020. Closed. pic.twitter.com/OAGxOKEuke

— OptaJoe (@OptaJoe) March 21, 2021