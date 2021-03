FA Cup: Σκέψεις για τελικό με 20.000 φιλάθλους στις εξέδρες

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «Daily Mail», θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι ο τελικός του Κυπέλλου Αγγλίας θα διεξαχθεί υπό την παρουσία 20.000 φιλάθλων στις εξέδρες του Γουέμπλεϊ, καθώς ο συγκεκριμένος αγώνας συμπεριλαμβάνεται σε μια ομάδα εκδηλώσεων που θα χρησιμεύσουν ως «πιλότοι» για την επιστροφή μεγάλου αριθμού φιλάθλων το καλοκαίρι στα βρετανικά γήπεδα.

Μέσα σε αυτή την ομάδα συμπεριλήφθηκε και ο τελικός του Κυπέλλου Αγγλίας.

