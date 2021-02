Ο Μπρούνο «στόλισε» τον ΜακΤόμινεϊ: «Για μένα ήταν η πάσα ρε μαλ@!#@$»! (vid)

Ο νεαρός χαφ των «κόκκινων διαβόλων» σκόραρε στο 7ο λεπτό της παράτασης της αναμέτρησης για το Κύπελλο Αγγλίας προκειμένου η ομάδα του Σόλσκιερ να πάρει την πρόκριση για τα προημιτελικά του θεσμού.

Ο Μπρούνο Φερνάντες που είχε περάσει με αλλαγή στο παιχνίδι στα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας φώναξε για την πάσα και περίμενε τη μεταβίβαση του Ράσφορντ, όμως, ο ΜακΤόμινεϊ που έμπαινε στην περιοχή βρήκε τη μπάλα σε πρώτο χρόνο και σκόραρε!

Τρέχοντας να πανηγυρίσει μαζί του, ο Μπρούνο Φερνάντες του φώναξε: «Για μένα ήταν η πάσα ρε μαλ@#$@»!

Fernandes to Mctominay after his goal: “Hey, the ball was for me M*therF***er”

pic.twitter.com/IfgKbPp9cQ

— United Zone (@ManUnitedZone_) February 10, 2021