Φαν ντε Μπεεκ: Είδε τον Μπρούνο και... άρχισε να στραβώνει για την αλλαγή (vid)

Ο Ολλανδός χαφ σίγουρα δεν έχει βρει τα πράγματα όπως θα τα περίμενε στο «Ολντ Τράφορντ». Από τη μέρα που μετακινήθηκε εκεί στην θερινή μεταγραφική περίοδο, ο Φαν ντε Μπεεκ δεν έχει καταφέρει να πείσει ότι αξίζει να κοντράρει τους υπόλοιπους για μια φανέλα βασικού.

Το βράδυ της Τρίτης στο ματς Κυπέλλου με την Γουέστ Χαμ στο «Ολντ Τράφορντ», βρέθηκε στην 11άδα και στο τελευταίο 20λεπτο αποχώρησε για να μπει ο Μπρούνο Φερνάντες στην αναμέτρηση.

Ο Φαν ντε Μπεεκ μόλις είδε τον Μπρούνο να περιμένει στην πλάγια γραμμή, άρχισε να στραβώνει και κατάλαβε ότι ο χρόνος του στο παιχνίδι είχε τελειώσει...

Donny van de Beek didn't want his time to come pic.twitter.com/viPs68FGNx

— ESPN FC (@ESPNFC) February 9, 2021