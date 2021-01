Απέκλεισε διαδοχικά τη Γουίγκαν και την Πίτερμπορο κι έφτασε για πρώτη φορά στον 3ο γύρο του FA Cup. Το… καλό τρίτωσε, μάλιστα, για την άσημη Τσόρλεϊ, ομάδα 6ης κατηγορίας στην Αγγλία, η οποία απέκλεισε διαδοχικά και τη Ντέρμπι Κάουντι του Γουέιν Ρούνεϊ και συνεχίζει να γράφει ιστορία. Τι κοινό είχαν και οι τρεις νίκες-προκρίσεις; Αυτό που ακολουθεί κάθε φορά στα αποδυτήρια, εκεί που οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο γίνονται ένα και τραγουδούν τον δικό τους ύμνο, με ερμηνεύτρια την Adele.

Το «Someone Like You», το διάσημο hit της Βρετανίδας καλλιτέχνιδας, αποτελεί εδώ και χρόνια το κομμάτι με το οποίο πανηγυρίζουν τις μεγάλες νίκες και επιτυχίες οι άνθρωποι των Μάγκπαϊζ. Αφού, λοιπόν, έγιναν viral στην Αγγλία μετά την πρόκριση τους στον 3ο γύρο τον περασμένο Νοέμβριο, το τραγούδησαν ξανά, γιορτάζοντας έτσι με τον τρόπο τους την πιο σημαντική επιτυχία του συλλόγου. Μέχρι την επόμενη.

Απολαύστε με τέρμα τον ήχο: