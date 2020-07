Νταβίντ Λουίζ: «Έπρεπε να επιβιώσω, ανέλαβα τις ευθύνες μου» (vid)

Ο Βραζιλιάνος στόπερ πριν από έναν μήνα είχε δεχθεί δριμεία κριτική για τις γκάφες που έκανε και την αποβολή του στην ήττα (3-0) της Άρσεναλ από τη Σίτι στο Μάντσεστερ.

Το βράδυ του Σαββάτου στο «Γουέμπλεϊ» ξεχώρισε για την ομάδα του Αρτέτα καταφέρνοντας να σταματήσει ό,τι μπορούσε στην μαζική άμυνα των «κανονιέρηδων» και να συμβάλλει στην πρόκριση της ομάδας στον μεγάλο τελικό της 1ης Αυγούστου.

«Δέχθηκα πολλή κριτική ε; Είναι κομμάτι του ποδοσφαίρου. Κατάλαβα στην καριέρα μου ότι το ποδόσφαιρο είναι θέμα επιβίωσης. Κάθε μέρα υπερασπίζεσαι την ομάδα σου και βάζεις πλάτη και οι υπόλοιποι θα το κάνουν για άλλες ομάδες. Δούλευα σκληρά κάθε μέρα μετά τα λάθη μου, ανέλαβε τις ευθύνες μου, παρέμεινα ταπεινός και συνέχισα να δουλεύω. Έχουμε μπροστά μας τον τελικό, θέλουμε το τρόπαιο γιατί ο σύλλογος αξίζει να λάμψει ξανά» ήταν τα λόγια του.

"A lot of criticism on me, you can say it!"

"Football is about surviving. That's what I did."

David Luiz was a monster for @Arsenal tonight

