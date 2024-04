Η κοπέλα του Ντέκλαν Ράις, Lauren Fryer, διέγραψε όλες τις φωτογραφίες της στο Instagram μετά από διαδικτυακό εκφοβισμό που δεχόταν τους τελευταίους μήνες στα social media.

Συγκεκριμένα, τους τελευταίους μήνες η Lauren Fryer δέχθηκε αμέτρητα άθλια μηνύματα από διαδικτυακά troll στα social media, κάτι που την έκανε να... σκουπίσει τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η 25χρονη κοπέλα του Ράις, που είναι μαζί τα τελευταία οκτώ χρόνια έχοντας κι έναν γιο, έγραψε χαρακτηριστικά στο Instagram: «Γιορτάζουμε τα διαφορετικά σωματότυπά μας και... αγκαλιάζουμε το πώς είμαστε όλοι ξεχωριστοί. Τα πρότυπα ομορφιάς αυτές τις μέρες δεν είναι ρεαλιστικά και όλοι έχουν τρελαθεί εξαιτίας των social media. Θα συνεχίσω να το κηρύττω μέχρι να πεθάνω. Ώρα για αλλαγή, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί», έγραψε η Fryer.

