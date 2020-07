Το εντυπωσιακό «tiki-taka» της Αρσεναλ με 18 πάσες και το δύσκολο τελείωμα του Ομπαμεγιάνγκ (vid)

Το πρώτο τέρμα των «κανονιέρηδων», ήρθε με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς οι παίκτες του Μικέλ Αρτέτα, άλλαξαν 18 πάσες (!), για να φτάσουν στην περιοχή του Εντερσον και τελικά ο Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ, να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Η Αρσε​ναλ, δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα και τελικά ήταν αυτή η οποία πήρε το πολυπόθητο εισιτήριο, για τον τελικό του FA Cup, καθώς ο Γκαμπονέζος επιθετικός με δεύτερο προσωπικό του τέρμα στην αναμέτρηση, σφράγισε την πρόκριση για την ομάδα του.

Pass after pass after pass... @Arsenal 's first goal was a mesmerising display of the beautiful game #EmiratesFACup pic.twitter.com/RtvfJrg6ni

18 - There were 18 passes made in the build-up to Arsenal's opener in this game, with 10 of their 11 players being involved in the move for Aubameyang's goal. Protégé. #EmiratesFACup pic.twitter.com/AarEt1LzqP

— OptaJoe (@OptaJoe) July 18, 2020