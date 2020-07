Ο νυν τεχνικός των «κανονιέρηδων» κατάφερε στους πρώτους μήνες της παρουσίας του σε ομάδα ως πρώτος προπονητής, να φτάσει την Άρσεναλ στον 21ο τελικό Κυπέλλου της ιστορίας της.

Κατάφερε να «δέσει» τον Πεπ με έναν κόμπο που ήταν αδύνατο για τους «πολίτες» να τον λύσουν κι έτσι με την αποτελεσματικότητα του Ομπαμεγιάνγκ στην επίθεση οι Λονδρέζοι έφτασαν στο τελικό 2-0 το βράδυ του Σαββάτου.

Ο Αρτέτα, έχοντας θητεύσει επί μια τριετία στο πλευρό του Γκουαρδιόλα, έμαθε τα πάντα από εκείνον και έφτασε σε σημείο οι δυο τους να έχουν πλέον ακριβώς τις ίδιες κινήσεις όταν δίνουν οδηγίες στους ποδοσφαιριστές τους!

Διαβάστε ακόμα:

"They could be brothers!

The similarities in management style between Mikel Arteta and Pep Guardiola are clear for all to see #EmiratesFACup pic.twitter.com/jNCxyoUyJn

— Football on BT Sport (@btsportfootball) July 18, 2020