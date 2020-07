Ο Καταλανός κόουτς της Μάντσεστερ Σίτι είδε τον άνθρωπο τον οποίο είχε επί χρόνια στο πλευρό του, να του παίρνει το σκαλπ και να οδηγεί την Άρσεναλ στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας για 21η φορά στην ιστορία της.

Ο Μικέλ Αρτέτα θριάμβευσε κόντρα στον Πεπ, ο οποίος έκανε άπαντες να πιστέψουν πως από την απόγνωσή του για τον τρόπο που εξελισσόταν το παιχνίδι στον αγωνιστικό χώρο του «Γουέμπλεϊ», άρχισε να μιλάει σε έναν... φανταστικό του φίλο.

Μέχρι ν' ανοίξει το πλάνο και να καταλάβουν όλοι ότι μιλούσε σε συνεργάτη του που βρισκόταν δυο σειρές πιο πάνω στον πάγκο, λόγω και του πρωτοκόλλου υγείας...

At first we thought Pep was talking to the ghost of Mikel Arteta here... #EmiratesFACup pic.twitter.com/ie97esNyv2

— Football on BT Sport (@btsportfootball) July 18, 2020