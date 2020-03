Μουρίνιο: Η χαρά του αντιπάλου στα πέναλτι (pic)

Ένα απίστευτα αρνητικό σερί που θέλει τον Ζοσέ Μουρίνιο να αποκλείεται όταν η ομάδα του διεκδικεί την πρόκριση στα πέναλτι συνεχίστηκε και στην αναμέτρηση της Τότεναμ με την Νόριτς. Τα... καναρίνια απέκλεισαν τους «πετεινούς» στην... ρώσικη ρουλέτα και αυτή ήταν η έβδομη φορά που ο Πορτογάλος έφυγε με κατεβασμένο κεφάλι από την συγκεκριμένη διαδικασία. Συνολικά 5 φορές έχει αποκλειστεί στα πέναλτι ως προπονητής της Τσέλσι, μία ως προπονητής της Γιουνάιτεντ και μία τώρα με την Τότεναμ.

7 - As a manager while in charge of English clubs, Jose Mourinho has now lost on each of the seven occasions his sides have taken part in a penalty shootout (5x Chelsea, 1x Man Utd, 1x Spurs). Hell. pic.twitter.com/6nr2oYDRz5

— OptaJoe (@OptaJoe) March 4, 2020