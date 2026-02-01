Η Γουλβς έφτιαξε τη μέρα ενός μικρού οπαδού της που είχε τραβήξει τα βλέμματα όταν ο μπαμπάς του τού... πήρε τις κοτομπουκιές!

Η σεζόν 2025/26 έχει εξελιχτεί εφιαλτικά για τη Γουλβς, που πάει καρφί για υποβιβασμό στην Championship μετά από μια οκταετία στην Premier League, καθώς είναι τελευταία στη βαθμολογία και απέχει 18 ολόκληρους βαθμούς από τη σωτηρία.

Οι άνθρωποι του συλλόγου πάντως, προσπαθούν να κρατήσουν το ηθικό ψηλά και έτσι έσπευσαν να αποζημιώσουν έναν μικρό οπαδό τους που έγινε viral όταν σε ματς με τη Νιούκαστλ στο Μόλινιου τον Ιανουάριο, εθεάθη να κλαίει επειδή ο μπαμπάς του πήρε μία από τις κοτομπουκιές του!

Οι Λύκοι εντόπισαν τον πιτσιρίκο, ονόματι Ρόρι, και του έδωσαν άλλες κοτομπουκιές στο πρόσφατο εντός έδρας ματς με την Μπόρνμουθ, καθώς και μία φανέλα της ομάδας - κάνοντας παράλληλα ξεκάθαρο στον πατέρα του πως δεν πρέπει να αγγίξει τις κοτομπουκιές του γιου του ξανά. Το σχετικό βίντεο κυκλοφόρησε στα social media της Γουλβς και προκάλεσε χαμόγελα, σαν αυτό του μικρού Ρόρι, που από το πουθενά έγινε... πρώτη μούρη!