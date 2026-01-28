Βρετανικά ΜΜΕ αναφέρουν πως η Νότιγχαμ Φόρεστ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Ζοσέ Σα από τη Γουλβς.

Με τον Τζον Βίκτορ να χάνει, κατά πάσα πιθανότητα, το υπόλοιπο της σεζόν μετά τον τραυματισμό στο γόνατο που τον ανάγκασε να περάσει τις πόρτες του χειρουργείου, οι άνθρωποι της Νότιγχαμ Φόρεστ ψάχνουν άμεσα έναν τερματοφύλακα που θα πλαισιώσει τον Ματς Σελς.

Σύμφωνα λοιπόν με βρετανικά ΜΜΕ, η ομάδα του Σον Ντάις έχει εντοπίσει αυτό που ψάχνει στο πρόσωπο του Ζοσέ Σα, που έχει συμβόλαιο έως το 2027 με τη Γουλβς αλλά ο πολύ πιθανός υποβιβασμός της καθιστά αμφίβολο το μέλλον του στο Μόλινιου.

Η Φόρεστ, που είχε ενδιαφερθεί για τον Πορτογάλο τερματοφύλακα και το 2023, έχει μπει σε συζητήσεις με τους Λύκους για τη μεταγραφή του άλλοτε ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, με τους ουραγούς της Premier League να ανησυχούν κυρίως για το αν θα προλάβουν να βρουν αντικαταστάτη. Ο Σα βρίσκεται στο Γουλβερχάμπτον από το 2021, όταν είχε αποκτηθεί έναντι οκτώ εκατομμυρίων ευρώ από τους Ερυθρόλευκους και έκτοτε έχει μετρήσει 158 συμμετοχές με τον αγγλικό σύλλογο.