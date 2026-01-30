Η Άστον Βίλα επικράτησε 3-2 της Ζάλτσμπουργκ εντός έδρας και βρέθηκε στη 2η θέση. Τεσσάρα η Νότιγχαμ, νίκη για την Μπέτις. Γκολ νίκης ο Καρέτσας!

Μπέτις – Φέγενορντ 2-1

Δίχως να αντιμετωπίσει πολύ μεγάλες δυσκολίες ενάντια στη Φέγενορντ, η Μπέτις πήρε εντός έδρας νίκη, 2-1, κόντρα στους Ολλανδούς και σφράγισε το εισιτήριο για τη φάση των «16». Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Βερδιμπλάνκος, ο Άντονι, που άνοιξε το σκορ στο 17' και σέρβιρε το δεύτερο γκολ στον Εζαλζουλί στο 32', με τους φιλοξενούμενους να μειώνουν στο 77' με τον Τένγκστεντ.

Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος 4-0

Έσπασε με εμφατικό τρόπο το αήττητο σερί της Φερεντσβάρος και έφυγε για τα νοκ άουτ η Νότιγχαμ Φόρεστ, που ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της νικώντας 4-0 τους Ούγγρους εντός έδρας. Η ομάδα του Σον Ντάις καθάρισε το ματς από το πρώτο μέρος, με αυτογκόλ του Ότβος στο 17' και γκολ του Ζεσούς τέσσερα λεπτά αργότερα. Ο Βραζιλιάνος ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 στο 55', με τον ΜακΑτί να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα με πέναλτι στο 90'.

Στουρμ Γκρατς - Μπραν 1-0

Νίκη χωρίς αντίκρισμα για τη Στουρμ Γκρατς, η οποία επιβλήθηκε με 1-0 επί της Μπραν αλλά τερμάτισε στην 26η θέση της βαθμολογίας κι έμεινε εκτός συνέχειας του Europa League. Το γκολ των Αυστριακών σημείωσε ο Κιτεσβίλι στο 85΄απέναντι στη Μπραν, η οποία μπορεί να ηττήθηκε αλλά τερμάτισε εντός της 24αδας.

Άστον Βίλα - Ζάλτσμπουργκ 3-2

Οι Βίλανς επικράτησαν 3-2 της Ζάλτσμπουργκ εντός έδρας, ωστόσο δεν μπόρεσαν να βρεθούν στην κορυφή. Ολοκλήρωσαν τη League Phase στη 2η θέση και θα... περιμένουν στη φάση των «16». Αντίθετα, οι Αυστριακοί είπαν αντίο στη διοργάνωση. Κονατέ και Γίο πέτυχαν τα γκολ των φιλοξενούμενων, ωστόσο οι Ρότζερς, Μινγκς και Αλόμπα ολοκλήρωσαν την ανατροπή.

Λιλ - Φράιμπουργκ 1-0

Η Φράιμπουργκ δυσκολεύτηκε κόντρα στην Λιλ και ηττήθηκε με 1-0, παρόλα αυτά πήρε την απευθείας πρόκριση στους «16». Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Ζιρού με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Οι Γάλλοι θα δώσουν την μάχη τους στα play-offs.

Λουντογκόρετς - Νις 1-0

H Λουντογκόρετς πήρε μεγάλη νίκη κόντρα στην αδιάφορη Νις, που έχει ήδη αποκλειστεί από τη συνέχεια. Οι Βούλγαροι επικράτησαν με τον Στάνιτς στο 42' και πήραν την 22η θέση για τα play-offs

Γκενκ - Μάλμε 2-1

Με πρωταγωνιστή τον Καρέτσα, η Γκενκ επικράτησε 2-1 της Μάλμε. Ωστόσο, οι Βέλγοι δεν μπόρεσαν να πάρουν και την απευθείας πρόκριση στους «16», μιας και τελείωσαν στην 9η θέση. Οι Σουηδοί που είχαν μείνει ήδη εκτός, άνοιξαν το σκορ με τον Αλί στο 4'. Στο 35' ο Χέιμανς με πέναλτι έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Στο 82΄ ο Καρέτσας με υπέροχο τέρμα διαμόρφωσε το 2-1.

Στεάουα Βουκουρεστίου - Φενέρμπαχτσε 1-1

Ισόπαλες 1-1 αναδείχθηκαν Στεάουα Βουκουρεστίου και Φενέρμπαχτσε στη Ρουμανία, με τους Τούρκους να προκρίνονται στα play-offs και τους γηπεδούχους να μένουν εκτός. Το γκολ του Γιούκσεκ από το 19' είχε βάλει σε θέση οδηγού τους φιλοξενούμενους, με τη Στεάουα απλώς να σώζει την βαθμό της ισοπαλίας και να αποχαιρετάει με το κεφάλι ψηλά τη διοργάνωση χάρη στο γκολ του Σιτσότι στο 71΄.

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπολόνια 0-3

Η Μπολόνια έριξε τριάρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ και πήρε το εισιτήριο για τα play offs ούσα στην 10η θέση. Ο Ρόου έκανε το 1-0 στο 35', ο Ορσολίνι διπλασίασε τα τέρματα στο 47' και ο Ποπέγκα διαμόρφωσε το τελικό 3-0 στο 90'+4'. Οι Ισραηλινοί αποχαιρέτησαν τη διοργάνωση με την τελευταία θέση της κατάταξης.

Γκόου Αχέντ Ιγκλς - Μπράγκα 0-0

H Μπράγκα απέαπασε λευκή ισοπαλία στην Ολλανδία από την Γκόου Αχέντ και βρέθηκε στην 6η θέση, εξασφαλίζοντας έτσι την απευθείας πρόκριση. Εκτός διοργάνωσης οι Ολλανδοί.

Ερυθρός Αστέρας - Θέλτα 1-1

Ισόπαλο 1-1 έληξε το ματς στο Βελιγράδι ανάμεσα στον Αστέρα και τη Θέλτα. Οι Σέρβι τερμάτισαν στην 15η θέση και θα βρουν απέναντί τους ΠΑΟΚ ή Λιλ. Ιδιοι υποψήφιοι και για την ομάδα του Βίγκο που βρέθηκε στην 16η θέση. Δυο γκολ ακυρώθηκαν στον Αστέρα στο α' μέρος, ενώ η Θέλτα είχε δοκάρι. Το σκορ άνοιξε στο 87' ο Λόπεθ, ενώ δυο λεπτά αργότερα ο Ντουάρτε έφερε το ματς στα ίσα.



Στουτγκάρδη - Γιούνγκ Μπόις 3-2

Η Στουτγκάρδη επικράτησε 3-2 της Γιούνγκ Μπόις και βρέθηκε στην 11η θέση της βαθμολογίας και περιμένει Λουντογκόρετς ή Σέλτικ. Αντίθετα, οι Ελβετοί έμεινε εκτός με το γκολ που δέχθηκαν στις καθυστερήσεις. Ο Ουντάβ άνοιξε το σκορ στο 6', ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Ντεμίροβιτς σημείωσε το 2-0. Ο Γκίγκοβιτς στο 42' και ο Λάουπερ στο 57' ισοφάρισαν για τη Γιούνγκ. Στις καθυστερήσεις ο Αντρές διαμόρφωσε το 3-2.

Μίντιλαντ - Ντιναμό Ζάγκρεμπ 2-0

Η Μίτιλαντ δεν δυσκολεύτηκε κόντρα στην Ντιναμό Ζάγκρεμπ και επιβλήθηκε με 2-0 με τους Σιμσίρ στο 49' και Μπακ στο 74'. Η ομάδα της Δανίας ολοκλήρωσε στην 3η θέση και πήρε την απευθείας πρόκριση. Αντιθέτως οι Κροάτες θα αγωνιστούν στα play offs, αφού τερμάτισαν στην 22η θέση.

Πόρτο - Ρέιντζερς 3-1

Η Πόρτο κλείδωσε την πρόκριση στους «16» αφού τερμάτισε 5η. Κόντρα στην Ρέιντζερς επιβλήθηκε με το 3-1. Αν και οι Σκωτσέζοι προηγήθηκαν με τον Γκασαμά στο 6', οι Πορτογάλοι πήραν φόρα και γύρισαν το ματς. Ο Μόρα ισοφάρισε σε 1-1 στο 27', ο Μόουρα έκανε το 2-1 και ο Φερνάντες με αυτογκόλ διαμόρφωσε το 3-1.

Σέλτικ - Ουτρέχτη 4-2

Η Σέλτικ επικράτησε με το εμφατικό 4-2 της ήδη αποκλεισμένης Ουτρέχτης και πήρε την πρόκριση στην νοκ-άουτ φάση. Στο 6' ο Ναϊγκρέν άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους, ενώ ο Βιεργκέβερ με αυτογκόλ έκανε το 2-0. Ο Ένγκλες στο 33' ανέβασε το δείκτη του σκορ σε 3-0 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Στο 44' ο Ντε Βιτ και στο 62' ο Μπλέικ μείωσαν αλλά στο 66' ο Τράστι διαμόρφωσε το τελικό 4-2.