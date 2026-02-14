Κωστούλας: Βασικός για την Μπράιτον ενάντια στη Λίβερπουλ
Ο Μπάμπης Κωστούλας είναι βασικός για τη Μπράιτον στο εκτός έδρας ματς Κυπέλλου με τη Λίβερπουλ.
Η Μπράιτον αντιμετωπίζει τη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ για το FA Cup, με τον Φαμπιάν Χιούρτζελερ να επιλέγει τον Μπάμπη Κωστούλα στο αρχικό σχήμα. Ο Έλληνας επιθετικός επιστρέφει στη βασική ενδεκάδα των Γλάρων μετά το ματς πρωταθλήματς της προηγούμενης εβδομάδας με την Κρίσταλ Πάλας και αναμένεται να γράψει την 21η συμμετοχή του με τον αγγλικό σύλλογο.
TEAM NEWS! 🚨 Our starting XI to face @LFC... 👊 pic.twitter.com/gqm7MCoM8F— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) February 14, 2026
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.