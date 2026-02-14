Ο Μπάμπης Κωστούλας είναι βασικός για τη Μπράιτον στο εκτός έδρας ματς Κυπέλλου με τη Λίβερπουλ.

Η Μπράιτον αντιμετωπίζει τη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ για το FA Cup, με τον Φαμπιάν Χιούρτζελερ να επιλέγει τον Μπάμπη Κωστούλα στο αρχικό σχήμα. Ο Έλληνας επιθετικός επιστρέφει στη βασική ενδεκάδα των Γλάρων μετά το ματς πρωταθλήματς της προηγούμενης εβδομάδας με την Κρίσταλ Πάλας και αναμένεται να γράψει την 21η συμμετοχή του με τον αγγλικό σύλλογο.