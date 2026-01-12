Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των αγώνων στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Δευτέρα σήμερα και η αθλητική δράση συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στα υπόλοιπα αθλήματα.

Πριν από όλα αυτά όμως, ερχονται στις 14:00 στο κανάλι του Gazzetta στο YouTube οι Galacticos by Interwetten. Κώστας Ψάρρας, Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου και Γιώργος Τσακίρης αναλύουν όλα τα δεδομένα και μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague. Σύνδεση και με Θεσσαλονίκη με Σταύρο Σουντουλίδη και Βασίλη Βλαχόπουλο.

Αναφορικά με το ποδόσφαιρο λοιπόν, η δράση ξεκινάει στις 19:30 με την Τζένοα να υποδέχεται στην έδρα της την Κάλιαρι (Cosmote Sport 2), ενώ στις 21:45 η Γιουβέντους φιλοξενεί την Κρεμονέζε του Τζέιμι Βάρντι (Cosmote Sport 1). Στην Ισπανία η 19η αγωνιστική της LaLiga ρίχνει αυλαία με την αναμέτρηση της Σεβίλλης με την Θέλτα (22:00, Nova Sports Prime).

Από την άλλη στην Αγγλία η Premier League έδωσε την θέση της στο FA CUP αυτήν την εβδομάδα, με την Λίβερπουλ να φιλοξενεί έτσι στο «Άνφιλντ» την Μπάρνσλεϊ στα πλαίσια του 3ου γύρου της διοργάνωσης (21:45, Cosmote Sport 3). Κύπελλο έχουμε και στην Γαλλία με την Παρί Σεν Ζερμέν να αναμετριέται με την τοπική της αντίπαλο Paris FC (22:10, ΕΡΤ2).

Στα υπόλοιπα πρωταθλήματα της Ευρώπης η Πάφος υποδέχεται στην έδρα της την Ομόνοια Αραδίππου (19:00, Cosmote Sport 1), ενώ στην Σαουδική Αραβία έχουμε το ντέρμπι κορυφής ανάμεσα σε Αλ Χιλάλ και Αλ Νασρ (19:30, Cosmote Sport 5).

Στα υπόλοιπα αθλήματα, η Ουγγαρία θα αγωνιστεί με το Μαυροβούνιο για την 1η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Πόλο (16:15, ΕΡΤ2), η Αρμάνι Μιλάνο θα ταξιδέψει στην Νάπολι στα πλαίσια της 15ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος μπάσκετ Ιταλίας (19:45, Cosmote Sport 7) και η Καλαμάτα θα φιλοξενήσει τον Μίλωνα για τη 10η αγωνιστική της Volley League ανδρών (20:00, ΕΡΤ2). Τέλος, στις 10:00 (Nova Sports 6), η Μαρία Σάκκαρη θα αναμετρηθεί με την Ντάρια Κασάτκινα για την φάση των «32» του WTA της Αδελαΐδα.

Οι μεταδόσεις της ημέρας