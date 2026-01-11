Κορυφώθηκε η ένταση στον αγώνα με τον Μαγκουάιρ να ξεσπάει στον Κωστούλα, λίγο πριν τον αποκλεισμό των Κόκκινων Διαβόλων.

Η Μπράιτον πήρε την πρόκριση κόντρα κόντρα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τους «32» του FA Cup Αγγλίας με 2-1. Η ένταση κορυφώθηκε, λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης με πρωταγωνιστές τον Μπάμπη Κωστούλα και τον Χάρι Μαγκουάιρ.

Σε μια διεκδίκηση της μπάλας στις καθυστερήσεις ο επιθετικός των Κόκκινων Διαβόλων φάνηκε να έχει νεύρα με την εξέλιξη του παιχνιδιού. Στο 90+3' δεν συγκρατήθηκε και αρχικά έσπρωξε τον Έλληνα επιθετικό που πήγε να πάρει την μπάλα για να εκτελέσει το πλάγιο με σκοπό να τον εμποδίσει αλλά δεν σταμάτησε εκεί και στη συνέχεια τον τράβηξε από την μπλούζα και τον πέταξε κάτω.