Ο Μπάμπης Κωστούλας επέστρεψε στην αποστολή της Μπράιτον και βρίσκεται στον πάγκο για το εκτός έδρας ματς Κυπέλλου με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Διαθέσιμος ξανά ο Μπάμπης Κωστούλας στην Μπράιτον, με τον Έλληνα επιθετικό να βρίσκεται στην αποστολή για το εκτός έδρας ματς Κυπέλλου με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο νεαρός φορ είχε μείνει εκτός για τον αγώνα πρωταθλήματος με τη Σίτι ωστόσο επανήλθε, με τους Γλάρους να τον καλωσορίζουν με την ανάλογη δημοσίευση στα social media μία ημέρα πριν.

Μένει να δούμε εάν ο Φαμπιάν Χιουρτζέλερ θα δώσει χρόνο συμμετοχής στον 18χρονο ποδοσφαιριστή, ο οποίος σίγουρα έχει καλές αναμνήσεις από το Ολντ Τράφορντ. Εκεί, βλέπετε, είχε σημειωθεί το μοναδικό του, μέχρι τώρα, γκολ με την Μπράιτον, καθώς είχε σκοράρει με κεφαλιά στην ήττα, 4-2, της ομάδας του σε αγώνα για την Premier League.