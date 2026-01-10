Μετά την απουσία του από το ματς με τη Μάντσεστερ Σίτι, ο Μπάμπης Κωστούλας είναι ξανά διαθέσιμος, όπως προκύπτει και από δημοσίευση της Μπράιτον στα social media.

Ο Μπάμπης Κωστούλας έμεινε εκτός αποστολής για το πρόσφατο ματς της Μπράιτον με τη Σίτι στο Μάντσεστερ, ωστόσο όλα δείχνουν ότι ο Έλληνας επιθετικός θα είναι διαθέσιμος για τον αυριανό αγώνα Κυπέλλου με τη Γιουνάιτεντ.

Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από τη δημοσίευση που έκαναν οι Γλάροι στα social media το βράδυ του Σαββάτου (10/01), με τον νεαρό φορ να εμφανίζεται να προπονείται χαμογελαστός. Η δε λεζάντα, αναφέρει «χαιρόμαστε που σε βλέπουμε, Μπάμπη».

Ο 18χρονος ποδοσφαιριστής μετρά φέτος ένα γκολ και μία ασίστ σε 14 συμμετοχές, έχοντας βρει δίχτυα στο Ολντ Τράφορντ, σε αγώνα για την Premier League. Υπενθυμίζεται ότι στην τελευταία του παρουσία, ο Κωστούλας ήταν βασικός ενάντια στην Μπέρνλι, έχοντας ασίστ αλλά και ακυρωθέν γκολ.