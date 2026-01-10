Η Μάντσεστερ Σίτι έκανε ό,τι ήθελε απέναντι στην Έξετερ της τρίτης κατηγορίας, την οποία διέλυσε με 10-1 και προκρίθηκε στους «32» του FA Cup με τη μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας της!

Έμοιαζε περισσότερο με... παράσταση, παρά με αγώνα! Η Μάντσεστερ Σίτι, στο ντεμπούτο του Σεμενιό που συνέδραμε με το πρώτο του γκολ, έκανε φύλλο και φτερό την Έξετερ Σίτι της τρίτης κατηγορίας, την οποία ισοπέδωσε με 10-1 και πανηγύρισε την πρόκριση στους «32» του FA Cup με τη μεγαλύτερη σε έκταση νίκη της ιστορίας της.

Η υπόθεση πρόκριση είχε ξεδιαλύνει πρακτικά από το ημίχρονο, όταν τα γκολ των Αλέιν και Ρόδρι, μαζί με τα δυο αυτογκόλ των φιλοξενούμενων διαμόρφωσαν το 4-0 του πρώτου μέρους. Οι Citizens ωστόσο δεν είχαν κανέναν σκοπό να πάρουν το πόδι από το γκάζι κι αποδείχθηκαν ανελέητοι μετά την ανάπαυλα.

Στο 49΄ο Ρίκο Λιούς έγραψε το 5-0 και πέντε λεπτά αργότερα πήρε τη σκυτάλη η νεότερη μεταγραφή των Citizens, Αντουάν Σεμενιό, ο οποίος άνοιξε λογαριασμό στο ντεμπούτο του με την ομάδα του Μάντσεστερ. Ρέιντερς, Ο΄Ράιλι, ΜακΑϊντού και Ρίκο Λιούς πρόσθεσαν ακόμα περισσότερα «τεμάχια» στον συνολικό λογαριασμό, με την Έξετερ απλώς να μειώνει προσωρινά σε 9-1 με τον Μπιρτς στο 90΄.

Το τελικό 10-1 αποτέλεσε ρεκόρ στην ιστορία των Citizens, αλλά όχι ανεπανάληπτο μιας και ισοφάρισαν την μεγαλύτερη σε έκταση νίκη τους που είχε σημειωθεί πίσω στο 1987, όταν είχαν διαλύσει με το ίδιο σκορ τη Χάντερσφιλντ σε αγώνα πρωταθλήματος.

Πρόκριση για Φούλαμ - Μπέρνλι - Μπρέντφορντ

Με ανατροπή πήρε την πρόκριση η Φούλαμ, που επικράτησε 3-1 (61' Γουίλσον, 77' Σμιθ-Ρόου, 90+3' Κέβιν – 30' Χάκνι) της Μίντλεσμπρο εντός έδρας. Την ίδια ώρα η Μπέρνλι ισοπέδωσε με 5-1 τη Μίλγουλ και πήρε με τη σειρά της το εισιτήριο για τη φάση των «32». Πιο... φειδωλή αποδείχθηκε η Μπρέντφορντ, η οποία αρκέστηκε στη νίκη με 2-0 στην έδρα της Σέφιλντ Γουένσντεϊ για να πάρει χωρίς προβλήματα την πρόκριση για τον επόμενο γύρο.

Αποτελέσματα στον τρίτο γύρο του FA Cup:

Μάντσεστερ Σίτι - Έξετερ Σίτι 10-1

Μπέρνλι - Μίλγουολ 5-1

Φούλαμ - Μίντλεσμπρο 3-1

Μπόρχαμ Γουντ - Μπάρτον 0-5

Ντονκάστερ - Σαουθάμπτον 2-3

Ίπσουιτς - Μπλάκπουλ 2-1

Σέφιλντ Γουένσντεϊ - Μπρέντφορντ 0-2

Στόουκ - Κόβεντρι 1-0